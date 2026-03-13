Palermo 13 marzo 2026 – Lunedì 16 marzo, alle ore 9, presso il Cre.Zi.Plus ai cantieri alla Zisa, si terrà l’assemblea generale delle delegate e dei delegati della Fiom Palermo, per ribadire le ragioni del No al Referendum sulla giustizia. L’incontro sarà introdotto da Francesco Foti, segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia e interverranno i due legali della Fiom, l’avvocato civilista e del lavoro Marcello Costa e l’avvocato penalista del Foro di Palermo Fabio Lanfranca.

“La Fiom ha convocato l’assemblea generale delle delegate e dei delegati, allargata a tutte le Rsu del territorio – dice il segretario Fiom Francesco Foti – per spiegare la gravità di questo referendum indetto dal governo Meloni, che mina la Costituzione con l’intento di indebolire l’equilibrio tra potere politico e magistratura e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Un referendum che è contro l’autonomia della magistratura e pertanto indebolisce la democrazia. Il 22 e il 23 marzo ricordiamoci che la Costituzione italiana è ‘un testamento di centomila morti’, frutto del sacrificio di chi ha combattuto per la libertà e la dignità. La Costituzione è la nostra giustizia”.





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