Entra nel vivo la campagna referendaria “Italia per la pace”, promossa dal Comitato Referendario Generazioni Future, del prof. Ugo Mattei, e dal Comitato Ripudia la Guerra, portavoce il prof. Enzo Pennetta. Da oggi si intensifica la raccolta delle firme – ne occorrono almeno 500.000; data limite: 17 luglio – per i tre referendum dei quali i primi due riguardano l’invio di armi in Ucraina e il terzo la Sanità.

Il Comitato rende noto che è possibile firmare in tutta la Sicilia, presso gli uffici dei comuni, ma anche in altre sedi, evidenziati nella mappa consultabile in internet all’indirizzo dovefirmare.it

Inoltre, si può firmare in alcuni banchetti appositamente allestiti. Particolarmente intensa la presenza di banchetti in questo fine settimana nella capitale dell’Isola: oggi sarà possibile firmare a Palermo a piazza Verdi, davanti alle Poste, a partire dalle 17 e fino alle 20 e, per la comodità di chi si recasse al “Barbera” per la partita del Palermo, a piazza Giovanni Paolo II, civico 38 (stessi orari). Sabato e domenica banchetto sempre a piazza Verdi (17-20) e, il solo sabato, dalle 18 alle 20, presso circolo Arci Laboratorio Ballarò, Largo Pantaleone, 7.

Questo sabato si firma anche a Catania, in via Consolazione 139 dalle 17 alle 21. A Enna è possibile firmare, oltre che in comune, al Mercatino di via Della Resistenza e a quello di piazza Europa tutti i martedì dalle 10 alle 12:30. A Caltanissetta si può apporre la firma dal lunedì al venerdì in corso Umberto I, civico 134 (9:00-12:30). Infine da segnalare due iniziative a Palermo per la prossima settimana: martedì 23, in occasione della manifestazione per la commemorazione della morte del giudice Falcone, banchetto all’Isola Antimafia, in via Francesco Lo Jacono, dalle 18:30 alle 20:30 e il giorno dopo, mercoledì 24, proiezione al Cinema Lux, in via Francesco Paolo Di Blasi 25/27, del docufilm C’era una volta in Italia Giacarta sta arrivando, con inizio raccolta firme alle ore 20 (inizio film ore 20:30).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.