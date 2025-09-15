Il presidente ha donato al comandante un crest della Regione Siciliana

Visita istituzionale questa mattina a Palazzo d’Orléans: il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Un incontro all’insegna della cordialità e della collaborazione, durante il quale il governatore ha espresso il proprio augurio di buon lavoro al generale Del Monaco, sottolineando la piena disponibilità della Regione a supportare l’attività dell’Arma nell’Isola.

A margine dell’incontro, il presidente ha consegnato al comandante un crest ufficiale della Regione Siciliana, simbolo di benvenuto e riconoscimento del ruolo strategico che l’Arma dei Carabinieri svolge sul territorio.

Il generale Del Monaco, proveniente da una lunga carriera nell’Arma, subentra alla guida della Legione Sicilia in un momento delicato, con il tema della sicurezza sempre al centro dell’agenda politica e sociale dell’Isola.

