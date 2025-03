La pmi innovativa italiana, con sede a Ragusa, ha sviluppato una struttura dotata di pannelli fotovoltaici che ottimizza la luce, garantisce autosufficienza energetica e dunque una produzione agricola senza impatto ambientale. Attraverso 1MWp di energia elettrica, autoprodotta dalla serra, è possibile ottenere circa 120 tonnellate di agrifood annuo da un sistema totalmente sostenibile. L’incognita dazi americani sull’acciaio nell’analisi di Arturo Arezzo.





RAGUSA – La normativa europea nel settore agroalimentare si sviluppa attraverso diverse strategie per garantire sicurezza, sostenibilità e competitività. Dalla Politica Agricola Comune (PAC), alle norme sulla commercializzazione dei prodotti agroalimentari, un aspetto centrale è occupato dalla sicurezza alimentare, che impone standard rigorosi lungo l’intera filiera, garantendo la qualità dei prodotti e la protezione della salute dei consumatori.





Tra le innovazioni tecnologiche disponibili, oggi, per rispettare gli standard europei in materia di sicurezza e sostenibilità dell’agrifood, c’è un brevetto nato in Sicilia, sviluppato da Regran srl, chiamato Serra Archimede®.





Serra Archimede® è un progetto che coniuga agricoltura ed energia rinnovabile: è una struttura avanzata che, grazie ad un equilibrio delle forme e dei materiali, ottimizza la diffusione della luce e garantisce la crescita delle colture anche in contesti climatici difficili, assicurando al contempo autosufficienza energetica per il mantenimento delle serre.





Come ha evidenziato il direttore del progetto, dott. Alberto Mangione, l’obiettivo di Serra Archimede® è fornire una soluzione sostenibile che risponde anche alle richieste in materia di sicurezza alimentare e della transizione energetica. Una caratteristica distintiva di Serra Archimede® è il ridotto impatto ambientale: l’installazione non prevede opere murarie invasive, dunque consente di ripristinare il terreno alle condizioni originarie in caso di dismissione e garantisce una produzione agricola a zero emissioni.





Attraverso 1MWp di energia elettrica, autoprodotta dalla serra, è possibile ottenere circa 120 tonnellate di agrifood annuo senza alcun impatto sull’ambiente.





Il sistema di Serra Archimede®, che ha già dimostrato la sua efficacia nei test agronomici condotti dal team di Regran, sarà ulteriormente validato dall’Università di Catania con la prossima stipula della convenzione tra la pmi innovativa siciliana e l’ateneo catanese.





L’incidenza dei dazi americani sul fotovoltaico e le energie rinnovabili

L’ipotesi dell’arrivo dei dazi americani sull’acciaio potrebbe avere ripercussioni significative sul settore delle energie rinnovabili, influenzando i costi di realizzazione degli impianti fotovoltaici. Serra Archimede® non sarebbe esente.





“La possibile imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti, potrebbe incidere sui costi di costruzione degli impianti fotovoltaici su serra e agrivoltaici, solo per alcune componenti specifiche in acciaio – ha spiegato Arturo Arezzo, presidente del cda di Serra Archimede e Direttore di Regran -. L’impatto stimabile, verificabile solo al momento dell’introduzione di eventuali contro dazi europei, potrebbe avere effetti quindi solo su una parte dei costi, pari al 20% 30% del Capex (spesa in conto capitale). Difficile capire oggi quali possono essere le ripercussioni sulla competitività economica del settore, sembra ancora prematuro fare stime, ma eventuali perdite potrebbe senz’altro essere controbilanciato dal price recovery, ovvero dal probabile incremento del prezzo dell’energia, con conseguenti complessivi benefici economici legati agli investimenti per produzione da fonti rinnovabili”.





Riconoscimenti e proiezione internazionale

Il progetto Serra Archimede® ha già attirato l’attenzione di alcuni enti, tra cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO). Quest’ultima lo hanno individuato come una tra le possibili soluzioni per affrontare la sicurezza alimentare su scala globale.





Progetto già realizzato a Ragusa e arrivato. Vicino un contratto in Oman

Dopo l’accordo perfezonato in Sicilia, con la firma del primo contratto di realizzazione sottoscritto a Ragusa, Regran ha finalizzato un secondo deal con la ISD Co.Ltd, per la distribuzione in esclusiva di Serra Archimede® a Malta, mentre nei prossimi mesi verrà firmato un terzo accordo per l’esportazione del progetto in Oman. Stato del Medio Oriente dove, l’azienda italiana, sta già contribuendo alla nascita di una società partecipata locale.





Il progetto Serra Archimede®, gli ingegneri e i vertici aziendali di Regran srl, sono presenti alla Key – The Energy Transition Expo di Rimini, padiglione D1, stand 453, dal 5 al 7 marzo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.