Martedì 24 novembre, dalle ore 15 alle 19, nell’Aula Magna dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia, in via Principe di Belmonte 105 a Palermo, si terrà l’incontro formativo “Relazioni pericolose – Truffe amorose, insidie del web, reati e strumenti di tutela”.

L’iniziativa, promossa dalla Camera Civile di Palermo e dall’Associazione Giuridica JUS, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia, affronterà le nuove forme di manipolazione affettiva, le truffe sentimentali online, le conseguenze psicologiche sulle vittime e gli strumenti giuridici di prevenzione e tutela.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonio Balsamo, presidente della Corte d’Appello di Palermo; Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo; Gaetano Clemente, presidente dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia; Dario Greco, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo; Gerlando Gibilaro, presidente della Camera Civile di Palermo; Giancarlo Geraci, presidente dell’Associazione Giuridica JUS; Vincenza Zarcone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, e Tiziana Martorana, giornalista Rai e componente del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Il confronto vedrà gli interventi di Daniele La Barbera, psichiatra e già professore ordinario di Psichiatria dell’Università di Palermo; Riccardo Ruta Ruta, avvocato del Foro di Palermo e componente del direttivo JUS; Manfredi Lanza, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese; Veronica Tranchida, psicologa e psicoterapeuta, e Michele Ferraro, giornalista e direttore responsabile di Insanitas.it.

Particolare attenzione sarà riservata al ruolo dell’informazione nel racconto dei fatti di cronaca, nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nella prevenzione di comportamenti manipolatori e violenti. Un giornalismo capace non soltanto di denunciare gli abusi, ma anche di riconoscerne i segnali e contribuire a evitare che si ripetano.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Maria Antonietta Catania, vicepresidente della Camera Civile di Palermo, e vedrà la partecipazione artistica del vignettista Pietro Viola. L’appuntamento si svolgerà alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sottolineando l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni, professionisti della salute mentale, magistratura e informazione. La partecipazione è gratuita. L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Palermo con il riconoscimento di 3 crediti formativi. Le iscrizioni sono disponibili sul sito www.cameracivilepalermo.it

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