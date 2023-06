“L’accordo firmato ieri con le organizzazioni sindacali permetterà di aumentare a 36 le ore settimanali di tutti i dipendenti della Reset, società consortile del comune di Palermo: un incremento di due ore, mentre il personale addetto ai cimiteri e che è stato determinante per il superamento dell’emergenza ai Rotoli riceverà una specifica premialità”. Lo dicono le rappresentanze sindacali di Cisal Fiadel, Asia-Snalv, Ursas-Cisas, Fisascat Cisl e Filcams Cgil, in merito alla riunione tenutasi ieri.

“L’accordo varrà sino alla fine del 2024, cioè alla durata del contratto di servizio – dicono i rappresentanti sindacali – ma per diventare effettivo servirà il placet dell’amministrazione comunale. Per questo abbiamo chiesto un intervento immediato del sindaco Roberto Lagalla che darebbe un minimo sollievo al personale che da troppo tempo è in regime di part-time, pur garantendo servizi indispensabili. Ringraziamo il sindaco per la premialità destinata ai lavoratori addetti ai cimiteri e auspichiamo che analoghi segnali siano rivolti a tutti i dipendenti”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.