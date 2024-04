Parte oggi il Laboratorio di Informatica del progetto Ri-Motivare, si tratta di un percorso formativo e co-curricolare che investe parte della popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Camporeale.

Nello specifico, il laboratorio si serve di partner in loco, come l’Associazione Eccellenze a Camporeale, che assieme all’amministrazione scolastica, mira ad attuare azioni di prevenzione e dispersione non solo scolastica ma più in generale di qualsiasi devianza.

Il Progetto Ri-Motivare, promosso dall’Istituto Comprensivo Sciascia, è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a valere sul PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Destinatari di tale misura sono in prima battuta 40 ragazzi dell’Istituto, ma è corretto anche sottolineare che ha ricadute sul contesto socio-familiare. Si attua attraverso azioni di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento, percorsi formativi e laboratoriali, percorsi che mirano al coinvolgimento diretto delle famiglie.

Il Laboratorio si articolerà attraverso 10 sedute per circa 2 mesi. Attuato in partenariato con l’Associazione Eccellenze a Camporeale, vedrà i ragazzi impegnati in un percorso di formazione in materia di informatica, che parte dalla mera manutenzione dei componenti hardware fino ad arrivare alla produzione di contenuti multimediali e informatici, passando anche da esperienze sul territorio che facciano toccare con mano esempi di realtà virtuale e realtà aumentata.

L’informatica vista non solo come gioco o come modalità di connessione, ma anche come strumento attraverso il quale operare in un futuro come professionisti. Alcuni ragazzi hanno parlato di un loro futuro come ingegneri, altri come docenti di lettere, altri ancora come imprenditori delle calzature, per tutti loto sono stati portati esempi di applicazione di ciò che stavamo facendo.

“Siamo soddisfatti, del rapporto sinergico che si è venuto a creare con l’Associazione Eccellenze a Camporeale. Sicuri che centreremo ancor prima e ancor meglio l’obiettivo per cui il progetto è stato pensato e attuato” queste le parole del Dirigente Scolastico Prof. Benedetto Lo Piccolo, a cui seguono quelle del Presidente dell’Associazione Eccellenze a Camporeale Salvuccio Pisciotta “è per noi un vero piacere, oltre che un onore, poter contribuire alla crescita personale e come futuri professionisti, dei nostri figli. Che ricordiamo essere figli ora, ma futuri genitori domani.

Luogo: Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” , Piazza delle Mimose, 1, CAMPOREALE, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.