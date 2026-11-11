A tre metri e mezzo sotto il cuore di Catania, tra antiche camere sepolcrali, corridoi in pietra lavica e testimonianze di rituali funerari ormai scomparsi, la città ritrova una parte della propria memoria nascosta. È stato inaugurato ieri, lunedì 9 novembre, l’Antico Ipogeo della Chiesa di Sant’Agostino, oggi Santuario diocesano di Santa Rita, in via Vittorio Emanuele II, 318. Un patrimonio storico e architettonico restituito alla comunità dopo un importante intervento di restauro e recupero, che entra adesso a far parte di Pulcherrima, il percorso culturale promosso dall’Arcidiocesi di Catania in collaborazione con Kalatà, pensato per valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti del centro storico.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte l’arcivescovo metropolita di Catania monsignor Luigi Renna, il sindaco di Catania Enrico Trantino e la prorettrice Unict e presidente dell’Accademia di Belle Arti Lina Scalisi. Presenti anche l’arcivescovo emerito monsignor Salvatore Gristina, il vicario generale monsignor Vincenzo Branchina, il prefetto emerito Maria Carmela Librizzi, le soprintendenti emerite Donatella Aprile e Rosalba Panvini, il soprintendente Maurizio Auteri e il presidente del Parco Archeologico Giuseppe D’Urso, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e della comunità ecclesiale.





Ad aprire l’incontro è stato don Massimiliano Parisi, rettore del Santuario, che ha accompagnato il percorso di recupero di un luogo profondamente legato alla storia religiosa della città. A illustrare le caratteristiche dell’intervento, le scoperte e le complessità del restauro sono stati l’ingegnere Mauro Scaccianoce e gli architetti Francesco Anfuso e Marco Bertolone, progettisti e direttori dei lavori.

Cinque camere sepolcrali, collegate da un sistema di corridoi e antiche scale, raccontano oggi una Catania lontana nel tempo. Ambienti con volte a botte e a crociera, pavimentazioni in cotto, nicchie, ossari e particolari strutture utilizzate per le pratiche funerarie tra il XVIII e il XIX secolo. Tra gli elementi più significativi, i cosiddetti colatoi, destinati al trattamento delle salme prima della deposizione definitiva dei resti.





Particolarmente suggestivo il momento dedicato alla proiezione in anteprima del video realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Catania, introdotto dal professor Gianpiero Vincenzo. Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il filmato ha ricostruito le diverse fasi storiche e gli utilizzi dell’ipogeo, dalle testimonianze riconducibili all’epoca romana alle pratiche funerarie degli agostiniani, fino alla funzione di rifugio antiaereo. Un racconto per immagini che ha permesso ai presenti di attraversare idealmente i secoli e riscoprire la vita di questi ambienti sotterranei. Ad accompagnare la cerimonia anche l’intervento musicale del Coro Polifonico San Giorgio, diretto dai maestri Paolo Cipolla e Franco Lazzaro, con un repertorio che ha contribuito a rendere ancora più intenso il momento della restituzione alla città di questo luogo di memoria. Dopo gli interventi istituzionali e le conclusioni affidate all’arcivescovo Luigi Renna, il tradizionale taglio del nastro ha segnato ufficialmente la riapertura dell’Antico Ipogeo, seguito dalla prima visita delle autorità e dall’accesso del pubblico.





La riapertura dell’Antico Ipogeo rappresenta anche un nuovo tassello di Pulcherrima, il progetto di turismo culturale ecclesiale che mette in rete alcuni dei luoghi più affascinanti del patrimonio ecclesiastico catanese, attraverso un itinerario che intreccia arte, fede, architettura e storia. Il biglietto unico consente di visitare sei tappe del percorso: le terrazze e la cupola della Badia di Sant’Agata; la lanterna della stessa Badia; la Chiesa di San Giuseppe al Duomo; la Chiesa di Santa Rita con l’Antico Ipogeo; la Chiesa della Santissima Trinità con l’antico coro delle monache; la Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto con l’annessa Casa di Loreto, riproduzione della Santa Casa di Loreto. Da dicembre il percorso si arricchirà anche della mostra dedicata all’artista Salvatore Incorpora, visitabile nella Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto e inclusa nel biglietto. Un itinerario che invita cittadini e turisti a riscoprire Catania da prospettive insolite: dalle altezze delle cupole barocche agli ambienti sotterranei, dai luoghi della devozione alle testimonianze della vita monastica. Un patrimonio che torna a essere accessibile e che può contribuire ad ampliare l’offerta culturale e turistica della città.

ORARI E MODALITÀ DI VISITA

L’Antico Ipogeo di Sant’Agostino – Santuario di Santa Rita, in via Vittorio Emanuele II, 318, sarà visitabile lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.00 alle 18.00. Apertura anche la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni: www.pulcherrimacatania.it.

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