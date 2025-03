Un irresistibile mix di energia, risate e magia. C’è davvero tutto nel nuovo spettacolo teatrale di Andrea Paris, che il 13 marzo tornerà al Teatro Ambasciatori di Catania con ‘Riapparis’, regalando al pubblico un’esperienza unica e travolgente. Lo show si presenta con una scenografia rinnovata e con un coinvolgimento degli spettatori ancora più intenso fin dalle prime battute. La partecipazione attiva del pubblico è infatti il cuore dello show, con l’artista in azione tra la platea per coinvolgerla direttamente in un crescendo di divertimento e complicità. Con il suo inconfondibile mix di humor e interazione, Paris trasporta il pubblico in un vortice di risate e improvvisazione, dove mentalismo, corde, lettere e carte diventano strumenti di un’esperienza teatrale dinamica e imprevedibile. Uno spettacolo in cui lo spettatore riscopre il piacere del gioco e vive un’esperienza a dir poco sorprendente. Il risultato finale sono incanto, divertimento e meraviglia per tutta la famiglia.





Dopo un esordio, sin da giovanissimo, nella magia, Andrea Paris si dedica al teatro, frequentando corsi sullo studio e sulla caratterizzazione del personaggio. Una formazione che gli consente di inserire la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia. Grazie ai successi televisivi, nel corso degli anni, Paris si esibisce in importanti teatri sia italiani che esteri, tra cui il Teatro Massimo di Palermo ed il Dubai Opera Theater, e nel CFN (Celebrity Fight Night Italy) organizzato dalla ABF per tantissime celebrità di Hollywood e del mondo dello spettacolo, tra cui Morgan Freeman, Sharon Stone, Antonio Banderas, Steven Tyler, Andrea Bocelli e David Foster. Tra le esperienze televisive più recenti Binario 2, in onda su Rai 2, Chissà Chi è, con Amadeus, su Tv9 e, a teatro, MB Maurizio Battista show al Teatro olimpico di Roma.

‘Riapparis’ sarà in scena il 14 marzo al Teatro A. di Francia di Messina, il 15 marzo al Teatro E. Sollima di Marsala e il 16 marzo al Teatro L’idea di Sambuca di Sicilia. I biglietti sono in prevendita su Ticketone.

