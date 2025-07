Nel panorama del motorsport italiano, un nome sta iniziando a farsi largo tra le fila dei giovani più promettenti: Riccardo Orlando , 20enne palermitano con il volante in mano e il sogno della Formula 1 negli occhi.

Originario di Palermo, Riccardo ha intrapreso il suo percorso agonistico partendo dal karting , disciplina che da sempre rappresenta la culla dei futuri campioni. Fin dall’inizio ha mostrato doti tecniche e mentalità vincente, conquistando risultati che lo hanno portato ad emergere nel karting a livello ROOKIE ed a vincere per 2 anni di fila la classifica su oltre 350 piloti.





Il palmarès di Riccardo Orlando nel mondo del Kart parla chiaro, testimoniando una crescita esponenziale e una costanza di rendimento ammirevole:

• Campione Regionale Assoluto 2023

• Campione Regionale Assoluto 2024

• Campione Italiano Circuiti Cittadini Area Sud 2023

• Campione Assoluto Italiano Circuiti Cittadini Area Sud 2023

• Vice Campione Italiano Coppa dei Campioni 2024

• Campione Regionale Piste 2024





Ma non sono solo i titoli a raccontare il suo valore. Riccardo si è distinto anche in prestigiose competizioni su pista con la Formula 4 FX, dimostrando la sua capacità di adattamento e la sua velocità su circuiti iconici:

• Circuito del Mugello: 1° Posto – Formula 4 FX

• Circuito di Magione (PG): 2° Posto – Formula 4 FX

• Circuito di Varano De Melegari (PR): 2° Posto – Formula 4 FX

• Circuito di Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO): 1° Posto – Formula 4 FX





Questi risultati lo hanno proiettato nella Formula X Italian Series , dove sta sfrecciando tra i migliori giovani talenti d’Italia, confermandosi ogni volta con grinta e professionalità.

Riccardo porta alto il tricolore e l’orgoglio siciliano , combattendo gara dopo gara con l’ambizione di salire un giorno sul gradino più alto del mondiale.

La sua storia è quella di un ragazzo che non si è mai arreso, che ha investito impegno, sacrificio e passione per perseguire un sogno grande quanto un circuito di Formula 1. Un esempio per tanti giovani che sognano di trasformare la propria passione in professione.

Riccardo Orlando non è solo un pilota: è una promessa del motorsport italiano, una scintilla di orgoglio siciliano che brucia veloce su ogni curva. Il futuro è già in marcia.

