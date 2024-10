Sono ben sette le sezioni agonistiche del Cus Catania che questo fine settimana saranno impegnate nei rispettivi campionati. Di queste, solo due disputeranno le gare in casa: Tennistavolo e Tennis.

Sabato 19 ottobre alle 15.30 al Palatenda della Cittadella universitaria, la squadra cusina di tennistavolo – intenzionata a confermare la vittoria della scorsa settimana (contro la A.s.d. TT Calascibetta, con il punteggio di 6-1) -, ospiterà il TT Robur Noto “C. Iacono” nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di serie C2, girone C. È il debutto casalingo della formazione cusina.

Anche il tennis al suo esordio casalingo. Previsto il pubblico delle grandi occasioni trattandosi della prima giornata che le cusine disputeranno sul loro campo. Domenica 20 alle 10.00, al Mediterraneo Sporting club (a San Gregorio), andrà in scena la 2° giornata del campionato di serie A2 femminile. Le ragazze capitanate dai tecnici Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro incontreranno le piemontesi del Tennis Beinasco.

Sono invece cinque le sezioni che affronteranno le gare in trasferta. Da Palermo, passando per Terrasini, Marsala, e San Cataldo e spingendosi fino a Roma, i nostri atleti cercheranno di portare in alto il nome del Cus Catania.

Sabato 19 alle 18.00, al Campo Geodetico comunale di Terrasini, per la 2° giornata del campionato di serie B2 di volley, le pallavoliste di coach Luana Rizzo, in cerca di riscatto, incontreranno le padrone di casa del Volley Terrasini.

Restando nel palermitano, dalle ore 9.30 di domenica 20, le atlete della sezione di Ginnastica ritmica si presenteranno al Palaoreto, il palazzetto dello sport del capoluogo siciliano, per la 2° prova del Campionato individuale silver LD/LE.

Sempre domenica il Palasport “P. Maira” a San Cataldo, accoglierà gli schermidori siciliani per la 1° prova di qualificazione regionale di spada delle categorie Cadetti e Giovani. Gara importante per gli spadisti e le spadiste del Cus Catania Scherma per staccare il pass per la prima gara nazionale (in programma a Legnano il 16/17 novembre prossimi). Appello in pedana alle 9.30 per gli spadisti. Dalle 13.00 le gare di spada femminile.

Alle 13.30 di domenica, sul Campo di rugby Cocciano a Frascati, i cusini di coach Luca Mammana, forti della vittoria casalinga registrata nel derby contro il Messina nell’avvio di stagione, se la vedranno con i romani del Frascati rugby club, a pari punti in classifica. Incontro valido per la 2° giornata del campionato di serie B.

Avvio di campionato invece, per giovani rugbisti del Cus Catania che saranno impegnati in casa. Alle ore 11,00 gli U16 ospiteranno il Ragusa; mentre alle 12,30 – sempre alla Cittadella universitaria – la partita degli U18 contro i siracusani del Syrako.

Infine, i cestisti del Cus Catania Basket, in cerca della prima vittoria stagionale, il 20 ottobre saranno impegnati nella 3° giornata del campionato di serie C. La Asd nuova Pall. Marsala ospiterà i cusini nella palestra Panatletico. Inizio partita ore 18.00.





