Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è stato presentato il report sull’attività svolta negli ultimi tre anni dal Clinical Trial Center (CTC), la struttura organizzativa dedicata al supporto, alla gestione e alla valorizzazione della ricerca clinica.



I risultati raggiunti dimostrano come il CTC, presieduto dalla Direttrice Generale Maria Grazia Furnari e coordinato dal Professore Vito Di Marco, sia strategico per lo sviluppo della ricerca clinica, capace di generare innovazione, attrarre investimenti e rafforzare le reti collaborative a livello regionale, nazionale e internazionale.

“Il lavoro svolto in questi anni testimonia una crescita solida e continua – afferma la DG Furnari – Sono particolarmente orgogliosa dei progressi raggiunti, frutto dell’impegno, della professionalità e della visione condivisa di tutti i professionisti coinvolti. Il Clinical Trial Center ha confermato il proprio ruolo strategico nello sviluppo della ricerca clinica, registrando introiti complessivi superiori a 3,5 milioni di euro derivanti dai trial clinici, con un incremento di oltre il 35% nel 2025 rispetto al 2023”.

Nell’ultimo triennio 27 gruppi di ricerca dell’AOUP hanno preso parte a a 193 trial clinici interventistici, sia nazionali che internazionali. In questo contesto, 58 medici dell’AOUP e professori universitari hanno svolto il ruolo di Principal Investigator, assumendo la responsabilità scientifica degli studi clinici.

La manager dell’AOUP aggiunge: “In linea con il Programma triennale della ricerca sanitaria 2024–2026 della Regione Siciliana, il CTC ha promosso la nascita del Clinical Trial Center Sicily Network (CTC-SN), una rete collaborativa che coinvolge Aziende Ospedaliere, IRCCS e Università siciliane, con il coordinamento del DASOE dell’Assessorato regionale della Salute, diretto dal Dottor Giacomo Scalzo. L’obiettivo è rafforzare la governance regionale della ricerca clinica, favorendo sinergie, attrattività e ricadute concrete sulla salute dei cittadini”.

Di Marco evidenzia: “Nel triennio analizzato, i Principal Investigator dell’AOUP sono stati co-autori di 58 pubblicazioni indicizzate su PubMed, basate su trial clinici randomizzati. Diciotto articoli sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine, sei su riviste del gruppo The Lancet, oltre a contributi su JAMA, Nature Medicine e numerose riviste specialistiche, per un impact factor complessivo superiore a 2.100 punti, di elevato valore internazionale”.

Le pubblicazioni coinvolgono ricercatori afferenti a cinque Dipartimenti Assistenziali Integrati, a conferma della piena integrazione strutturale tra attività clinica e ricerca.

La Direttrice sanitaria dell’Azienda ospedaliera universitaria, Lia Murè sottolinea: “Le attività di ricerca producono ricadute concrete sulla pratica clinica quotidiana e consentono di innalzare la qualità delle cure. L’integrazione strutturata tra ricerca e assistenza è un valore strategico che rafforza l’efficacia del nostro sistema sanitario e genera benefici diretti per i pazienti”.

Le principali attività del CTC includono il supporto regolatorio e amministrativo per l’avvio degli studi clinici, il coordinamento con i Comitati Etici, la gestione dei contratti e dei flussi economici, il monitoraggio della qualità degli studi, la formazione del personale coinvolto nella gestione dei trial clinici e la promozione di reti collaborative nazionali e internazionali.

Al progetto collaborano il Comitato Scientifico del CTC, il personale della Segreteria Organizzativa e del Clinical Trial Office, il personale amministrativo che si occupa della rendicontazione e i dirigenti sanitari del laboratorio Centralizzato e della Radiologia che supportano i gruppi di ricerca.

Di Marco conclude: “Il valore del modello organizzativo del CTC è stato riconosciuto anche a livello accademico: il Clinical Trial Center è stato selezionato come caso studio nel Piano Strategico UNIPA 2024–2027 per la valutazione ANVUR dell’impatto sociale, culturale, economico e sanitario con il territorio. In questo contesto si inserisce anche il Master universitario di II livello SMART-CTC, dedicato alla formazione di professionisti esperti nella progettazione e gestione dei trial clinici secondo le normative EMA e AIFA».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.