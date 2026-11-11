Sabato 28 novembre a Palazzo Biscari serata di gala per dare impulso al progresso scientifico in Sicilia. Il prof. Alessandro Repici :«Le sfide dell’oncologia sono di straordinaria complessità e richiedono competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate, continuità negli investimenti e una visione di lungo periodo»





Istituzioni, imprese e società civile insieme per sostenere il progresso della Ricerca oncologica. È questo l’obiettivo della prima Charity Dinner di Fondazione Humanitas Sicilia, un’iniziativa dedicata alla raccolta fondi per lo sviluppo di progetti scientifici orientati alla prevenzione, alla diagnosi precoce, all’innovazione terapeutica e alla medicina personalizzata.

La serata benefica avrà luogo sabato 28 novembre, nella prestigiosa cornice di Palazzo Biscari a Catania, con un menù firmato dallo chef Seby Sorbello accompagnato da una selezione di pregiati vini dell’Etna, serviti dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) di Catania, e dalle squisite granite siciliane del celebre Bam Bar di Taormina, che contribuiranno a valorizzare l’esperienza enogastronomica della serata. Un appuntamento che riunirà il mondo scientifico, istituzionale e imprenditoriale con la comunità per rafforzare il legame tra innovazione medica, sistema sanitario e territorio.





La Ricerca oncologica rappresenta la missione prioritaria di FHS, che grazie alle donazioni sostiene l’attività dei Ricercatori nell’Isola per lo sviluppo di nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche per i pazienti. Un impegno che trova nella partecipazione della collettività una leva fondamentale per accelerare l’innovazione e favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica.

«Partecipare alla Charity Dinner significa compiere una scelta concreta per il progresso in Sicilia e contribuire a costruire nuove prospettive per la salute delle persone – sottolinea il prof. Alessandro Repici, presidente di Fondazione Humanitas Sicilia e direttore scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese – Le sfide dell’oncologia sono di straordinaria complessità e richiedono competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate, continuità negli investimenti e una visione di lungo periodo. Sostenere il lavoro dei Ricercatori in Sicilia significa incoraggiarli favorendo nuove scoperte e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci, mirate e personalizzate. Rivolgiamo un invito al tessuto imprenditoriale dell’Isola, alle istituzioni e a tutti coloro che riconoscono il valore della scienza, dell’impegno quotidiano dei medici e del personale sanitario. Ogni donazione per noi è una risorsa preziosa per consolidare i progetti in corso e avviare nuove linee di studio».





È già possibile prenotare un posto a tavola per Charity Dinner di Fondazione Humanitas Sicilia online su www.fondazionehumanitassicilia.it/charity-dinner-2026. La serata di gala è un’occasione di partecipazione e responsabilità sociale aperta alle imprese, agli stakeholder del territorio e a quanti desiderino condividere la serata. L’alleanza corale e strategica tra comunità scientifica, sistema produttivo e società civile, è fondamentale per affrontare le sfide della sanità contemporanea. Le risorse raccolte saranno una conquista cruciale: la convivialità della tavola trasformerà il piacere dello stare insieme in un gesto concreto di solidarietà a sostegno della Ricerca oncologica e del futuro delle cure.

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