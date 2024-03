Buon pomeriggio, si trasmette questo comunicato stampa a firma del “Comitato Cittadino il Mare di Sferracavallo” per comunicare che è stata inoltrata una nota al comando della Polizia municipale del comune di Palermo per richiedere la presenza di vigili urbani nel lungomare Barcarello, come specificato nel corpo messaggio di seguito riportato.

La nostra speranza è che si ottemperi quanto stabilito dall’ordinanza (in allegato) affinché si possano mitigare gli episodi incivili di una parte dei fruitori del lungomare, spesso congestionato dalla sosta selvaggia che soprattutto non consente il transito dei mezzi pubblici.

Questo comitato ha ottenuto la riqualificazione eco-sostenibile del lungomare, partecipando attivamente alla revisione del precedente progetto bocciato dalla sovrintendenza, con la speranza ristabilire il decoro e il rispetto delle regole, in particolar modo di quelle stabilite dal codice stradale.

Entro inizio estate il lungomare sarà completato in ogni sua parte e Palermo avrà un luogo dove poter passeggiare in un contesto paesaggistico ed ambientale più unico che raro e che comprende “l’Area Marina Protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine” e la “Riserva Naturale Orientata Capo Gallo”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Buon pomeriggio,

la presente per invitare il comando della Polizia municipale ad effettuare un controllo in tutto il lungomare di Barcarello, per ottemperare a quanto previsto dall’Ordinanza dirigenziale 393 del 28/03/2024 dell’Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico, e della conseguente installazione della nuova segnaletica da parte dell’Amat, affinché siano rispettati i divieti di sosta e di fermata 24h nei tratti interessati al provvedimento, al fine di evitare gli intasamenti, in particolar modo nei fine settimana.

A tal proposito si richiede la presenza dei vigili urbani nel lungomare Barcarello in questo fine settimana pasquale e nel lunedì di pasquetta, in quanto si prevede un elevato traffico veicolare in conseguenza delle previste belle giornate che interesseranno la nostra città.

Tale richiesta si configura nell’ottica della prevenzione per l’incolumità dei cittadini, in tal senso si rappresenta il rischio che può provocare un ingorgo nella borgata che presenta poche vie di accesso utili ad eventuali mezzi di soccorso.

In attesa di un Vostro cortese riscontro inviamo i più cordiali saluti





Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo”





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.