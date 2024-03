Dal 20 al 22 marzo, unisciti a noi per “Maestra in Trincea”, un evento online gratuito dedicato agli insegnanti che cercano di superare lo stress e prevenire il burnout. Questa iniziativa unica, organizzata da PSYLIFE SRL, offre tre video formativi per dotarti di strategie efficaci nella comunicazione, gestione dei conflitti e benessere personale.





Perché partecipare?





Contenuti mirati a migliorare il tuo benessere professionale.

Tecniche pratiche per affrontare le sfide quotidiane dell’insegnamento.

Opportunità di rinnovare la passione per la tua professione.





Iscrizione Gratuita





Per iscriverti, visita il sito sotto riportato e compila il modulo.





Non perdere l’occasione di trasformare la tua esperienza di insegnamento!





Invitiamo media e influencer a supportare e promuovere questa importante iniziativa. Aiutateci a raggiungere e ispirare più insegnanti possibile.





Per ulteriori dettagli, contattateci a Segreteria Psylife tel. 351 564 7307.





Partecipa e trasforma il tuo approccio all’insegnamento con “Maestra in Trincea”!

https://www.psylife.it/maestraintrincea

