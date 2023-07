80 anni fa, dopo una sequenza di bombardamenti che mise a ferro e fuoco l’isola, ebbe luogo la maggiore operazione aereonavale della storia, superata poi solo da quella in Normandia,l’operazione Husky che ha portato alla liberazione della Sicilia da parte degli alleati inglesi e americani. Una storia che continua dopo tanti anni ad essere oggetto di studio e discussione pubblica. Per questo l’ANPI di Riesi in collaborazione con il Comune e la CGIL Riesi e provinciale terranno un incontro pubblico giorno 23 luglio alle ore 20.30 presso la sede della CGIL in via principe Umberto n. 21, attraverso l’intervento storico di Filippo Falcone relativo alla liberazione degli americani nei comuni dell’entroterra siciliano. Seguirà l’intervento di Giuseppe Calascibetta, Referente ANPI Riesi, sulle lotte dell’antifascismo siciliano e sulla numerosa presenza di riesini nelle file della resistenza partigiana di Torino, Genova e Roma.

Un incontro moderato dal Prof Rosario Riggio, alla presenza di Antonio Filippo Marino, segretario CGIL Riesi, Rossana Moncada, segretario provinciale della CGIL Caltanissetta, Daniela Pasqualetto, Assessora Cultura Pubblica Istruzione Trasparenza e Giuseppe Ievolella, Assessore Sport Spettacolo Turismo Protezione Civile.

