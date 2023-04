Stanziati dalla Regione Siciliana 200 mila euro per mettere in sicurezza la discarica di contrada San Biagio a Scicli, nel Ragusano, gravemente danneggiata dalle forti piogge e dal vento che si sono abbattuti nella zona nei giorni 9 e 10 febbraio scorsi. Lo ha stabilito la giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale per l’Energia e i servizi di pubblica utilità, che ha accolto la richiesta del Comune di Scicli, privo delle risorse necessarie per procedere a un intervento urgente di eliminazione del percolato.



L’eccezionale ondata di maltempo, infatti, aveva purtroppo lacerato gran parte della copertura provvisoria della discarica, causando infiltrazione delle acque piovane con conseguente formazione di percolato. L’intervento di somma urgenza consentirà di tutelare la salute pubblica e ambientale.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.