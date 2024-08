L’Amministratore unico della Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune etneo respinge le accuse: “Noi disponibili a collaborare”

Con riferimento all’articolo comparso sulla stampa lunedì 12 agosto e relativo a presunte inadempienze contrattuali da parte della società Dusty che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a San Gregorio (Catania), la stessa Società contesta quanto dichiarato dall’assessore comunale all’Ecologia, Salvo Cambria, in merito ai lamentati disservizi.

“Al netto di polemiche inutili – dichiara l’Amministratore unico di Dusty, Rossella Pezzino de Geronimo – si evidenzia che la nostra Azienda ha da sempre rispettato gli accordi presi e che è nel proprio Dna cercare di dare il massimo ai propri partner-clienti. Dusty, infatti, va considerata come il partner operativo dei Comuni e non come un nemico dei Comuni stessi”.

“Anche con il Comune di San Gregorio – prosegue Pezzino de Geronimo – Dusty ha sempre rispettato gli impegni assunti restando nei binari di numerose e specifiche procedure e nel rispetto delle certificazioni di qualità di cui Dusty è in possesso”.

L’Amministratore unico di Dusty puntualizza che la raccolta della cenere, sia durante la fase di spazzamento che attraverso la raccolta dei sacchi depositati dai cittadini, sono servizi non previsti in appalto e non si può chiedere alla Società di gestione della raccolta dei rifiuti di intenderli come da capitolato, proprio perché non progettati nelle modalità di esecuzione e quindi non previsti nella misura economica.

Va certamente considerato che le ultime due “piogge di cenere” sono state vicine temporalmente e copiose nella quantità, “motivo per cui – sottolinea Pezzino de Geronimo – lo spazzamento ordinario (cioè quello previsto in appalto) non può essere risolutivo in tempi ristretti. Per tale ragione, non si può considerare un disservizio la parziale pulizia delle piazze e strade che Dusty sta cercando di spazzare con personale e mezzi da capitolato. È ovvio che per una situazione straordinaria sono necessarie più ore di intervento e più mezzi che si traducono in più costi che l’Azienda non può accollarsi perché appunto non previsti nell’appalto.

“Dusty – conclude l’Amministratore unico Rossella Pezzino de Geronimo – ribadisce la volontà di collaborare con il Comune-cliente sempre e comunque e si rende disponibile ad un percorso proficuo di sinergia nell’interesse della comunità di San Gregorio, dell’Ente e della Società stessa”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.