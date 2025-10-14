Palermo si prepara a riflettere sul proprio futuro con un evento di grande rilevanza culturale e politica: “In Progress – La Palermo del Futuro”, un incontro dedicato alle prospettive di sviluppo, innovazione e mobilità della città, che si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 15:00 a Villa Niscemi. L’iniziativa, organizzata dal blog Sicilia In Progress in collaborazione con l’Università eCampus, riunisce esponenti del mondo accademico, istituzionale e della società civile per discutere idee, progetti e visioni strategiche sul futuro urbano e sociale di Palermo. Un’importante occasione di confronto tra esperti e cittadini per delineare una Palermo più innovativa e connessa, capace di valorizzare il proprio patrimonio e guardare con fiducia alle sfide del futuro. La partecipazione è gratuita.





Interverranno:

• Ing. Arch. Giulia Argiroffi – Consigliere comunale, capogruppo “OSO”

Villa Deliella, metafora di una città: un simbolo del “sacco” per costruire il futuro di Palermo

• Dott. Fabrizio Ferrandelli – Assessore all’Innovazione e alle politiche giovanili del Comune di Palermo

Cambiare Palermo, insieme si può

• Prof. Ing. Arch. Enzo Siviero – Rettore Università Telematica eCampus

Palermo, i suoi ponti ed il Ponte: la mobilità interna e quella esterna hanno nei ponti un fattore comune imprescindibile

• Prof. Ing. Marcello Arici – Docente in quiescenza di Teoria e Progetto di Ponti, Università di Palermo





Ponti di Palermo, passato e futuro

• Prof. Arch. Marcello Panzarella – Docente in quiescenza di Composizione Architettonica e Urbana, Università di Palermo

La città connessa nel contesto internazionale – La connettività non più rinunciabile in un mondo sempre più globale

• Prof. Ing. Marco Migliore – Docente ordinario di Trasporti, Università di Palermo

Il progetto Italia–Malta CHORAL per innalzare l’accessibilità ciclopedonale ai siti turistici di Palermo e Malta – La mobilità sostenibile è una scelta irrinunciabile per il futuro

• Ing. Roberto Di Maria, ricercatore dei trasporti e amministratore del blog “In Progress”

Infrastrutture e progresso, il binomio possibile.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Gioele Pennino

Luogo: VILLA NISCEMI, SALA DELLE CARROZZE, VILLA NISCEMI, PALERMO, PALERMO, SICILIA

