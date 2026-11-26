Il 4 dicembre Digit Consulting, con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, riunisce istituzioni ed esperti per approfondire il ruolo dell’inventario patrimoniale nella nuova contabilità pubblica.

Come conoscere, classificare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico alla luce della riforma Accrual? È questo il tema al centro del convegno “ACCRUAL – L’importanza della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, organizzato da Digit Consulting con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania. L’appuntamento è in programma venerdì 4 dicembre, dalle 9:30 alle 13:30, presso la Sala Convegni del Centro Direzionale della Città Metropolitana, in via Nuovaluce 67/A.





La riforma, introdotta nell’ambito della misura 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), punta a dotare le amministrazioni pubbliche di un sistema uniforme di contabilità economico-patrimoniale. Un cambiamento che richiede agli enti una conoscenza più approfondita dei propri beni, superando la frammentazione delle informazioni e riconoscendo al patrimonio pubblico non soltanto un valore contabile, ma anche una funzione economica e sociale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Alessandro Campisi, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Catania. Interverranno Francesco Schillirò, Ragioniere Generale della Città Metropolitana di Catania, Michele Ariano, Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Giancarlo Asilo, Direttore operativo di Digit Consulting. L’incontro sarà moderato da Mario Trombetta, Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania.





«Abbiamo accolto con interesse la proposta di Digit Consulting di promuovere un confronto su un tema che interessa direttamente il futuro delle Pubbliche Amministrazioni. La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare rappresentano elementi fondamentali per una gestione consapevole delle risorse pubbliche. Occasioni come questa consentono ad amministratori, tecnici e professionisti di condividere competenze e approfondire una riforma destinata ad avere ricadute concrete sull’organizzazione e sulla programmazione degli enti», dichiara Alessandro Campisi, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Catania.

«La riforma Accrual non deve essere considerata un semplice adempimento contabile, ma un’occasione per ripensare il modo in cui le amministrazioni conoscono e gestiscono il proprio patrimonio. È necessario iniziare a ragionare in termini di valore del bene, considerando anche la sua capacità di produrre servizi, rispondere ai bisogni dei cittadini e contribuire al benessere della comunità. Conoscere e gestire il patrimonio pubblico significa, in ultima analisi, conoscere una parte fondamentale di quel valore che gli amministratori sono chiamati a custodire e a trasferire alle prossime generazioni. Per accompagnare le amministrazioni in questo cambiamento, Digit Consulting mette a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze, supportandole nella conoscenza e nella valorizzazione del patrimonio pubblico», aggiunge Giancarlo Asilo, Direttore operativo di Digit Consulting.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/KLD3H8bRUFM5fFwF6

Luogo: Sala Convegni del Centro Direzionale della Città Metropolitana, via Nuovaluce 67/A, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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