“Abbiamo letto l’ultima nota stampa della giunta Schifani in cui annuncia una nuova, l’ennesima, riforma dei consorzi di bonifica. Peccato che a quanto pare Schifani e Sammartino non conoscono neanche quanti siano numericamente..

A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri a proposito della riforma dei consorzi di bonifica annunciata con nota stampa dal presidente della Regione Siciliana Schifani.

“Non vediamo l’ora – sottolinea Sunseri – di leggere l’ennesima riforma. Musumeci la annunciò e poi rimase ferma per 5 anni. Schifani la annuncia, ma non sa che i consorzi sono 2 e non 13. E vorrebbe portarli a 4” – chiosa il deputato Ars.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.