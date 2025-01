Convegno all’Hotel Nettuno il 23 gennaio 2025

Riforma fiscale, l’Adocec delle Aci ospita il viceministro Maurizio Leo

Ai lavori interverranno rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti e dell’Ordine degli Avvocati

Il Governo sta lavorando per portare a termine la Riforma Fiscale. Nei prossimi mesi a Roma verranno approvati i correttivi dei provvedimenti già in vigore. Il Governo sta pensando a un intervento che riguarda tutti i decreti legislativi finora approvati: fiscalità internazionale, Statuto del Contribuente, contenzioso, sanzioni tributarie. Infine, l’Esecutivo sta lavorando a due atti di indirizzo su abuso del diritto e crediti inesistenti e non spettanti.

Ne discuterà all’Hotel Nettuno di Catania giovedì prossimo 23 gennaio 2025 (dalle 15,30) il Vice Ministro all’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ospite del convegno “Riforma Fiscale: attuazione e prospettive. I decreti attuativi approvati e i nuovi Testi unici”, organizzato dall’Adocec delle Aci – Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Aci.









Il viceministro Maurizio Leo interverrà, relazionando su “La Riforma Fiscale: verso un nuovo rapporto tra fisco e contribuente”. I lavori, moderati dal giornalista Filippo Romeo (ReiTv), prevedono la partecipazione per i saluti di: Anna Quattrone (tesoriere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania), e Antonino Guido Distefano (presidente Ordine degli Avvocati di Catania).



A introdurre il convegno, sarà il padrone di casa, Fabrizio Leotta (presidente Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Aci). Interverranno in veste di relatori: Giorgio Sangiorgio (dottore Commercialista Revisore Legale), Massimo Conigliaro (dottore Commercialista Revisore Legale Componente Comitato Tecnico Riforma Fiscale del MEF), e Sergio Cacopardo (presidente Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania).

