Uno dei volti simbolo della cultura siciliana si affaccia su Finale di Pollina: è quello di Andrea Camilleri, immortalato in un murale realizzato dall’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri su una parete nell’area del Teatro Parco Urbano, in via Leonardo Sciascia. La realizzazione del murale, promosso e prodotto dal Comune di Pollina, è un tributo al grande scrittore nell’anno in cui ricorre il centenario della sua nascita, ma anche un invito alla riflessione e all’apertura verso ‘L’Altro’, titolo dell’opera.





“Andrea Camilleri, un uomo che per me è, prima di tutto, un esempio di libertà di pensiero e di amore per la parola – ha dichiarato Igor Scalisi Palminteri – una parola che non è mai semplice suono, ma strumento di liberazione, di resistenza, di costruzione di comunità. Ho voluto rappresentarlo attraverso il suo volto, segnato dal tempo, con quello sguardo vivo e quella mano che sembra invitarci a non smettere mai di pensare. Sopra, indicata proprio dal suo dito, una sua frase: ‘Non bisogna mai avere paura dell’altro, perché tu rispetto all’altro sei l’altro’: una frase che ci ricorda che l’altro non è un nemico, ma è un fratello, una sorella con cui condividere il pianeta, le nazioni, le città in cui viviamo. In un periodo storico attraversato da conflitti e divisioni, queste parole sono più necessarie che mai. Questo murale è un atto di gratitudine verso Camilleri, ma anche un invito per tutte e tutti a non avere paura, a restare aperti, a non chiudersi.





Ritorno a Pollina con tanta gioia. Qui sto bene – conclude l’artista – e mi sento a casa, nella mia Sicilia.”

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione urbana avviato dall’amministrazione comunale di Pollina, che negli ultimi anni ha scelto di investire nella bellezza e nella cultura come strumenti di crescita e coesione sociale e che durante la stagione estiva vedrà la realizzazione di altri murales.

“Da qualche anno abbiamo avviato un ambizioso percorso di rigenerazione urbana – affermano congiuntamente il Sindaco Pietro Musotto e l’Assessore alla Cultura Giuseppe Scialabba – nel quale si inscrive anche la collaborazione con Igor Scalisi Palminteri, artista tra i più sensibili e attenti interpreti del nostro tempo.





Dopo il trittico realizzato lo scorso anno, in questi giorni abbiamo voluto consegnare alla comunità, in una parete nei pressi del Teatro Parco Urbano, tra i più importanti luoghi di cultura di Finale, un’opera che ricorda Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita.

Del Maestro, icona della letteratura siciliana, abbiamo voluto ricordare il suo sguardo critico sulla società e il suo accorato appello alla fratellanza”.

L’iniziativa non solo arricchisce il patrimonio artistico del comune della provincia di Palermo, ma conferma la vocazione di Finale di Pollina come crocevia di cultura, memoria e speranza per le nuove generazioni.

