Puntare a rilanciare i numerosi piccoli borghi siciliani, promuovendo investimenti sia di individui sia di istituzioni in Italia e all’estero, per invertire lo spopolamento di questi luoghi e incentivare l’economia locale: è questo l’obiettivo di ITS ITALY, lifestyle company che sostiene iniziative per la promozione del territorio italiano. La Sicilia è la Regione che nello stivale fa da portabandiera ai progetti di ITS ITALY, con 14 comuni che hanno aderito a queste iniziative, tra cui tre borghi, Mussomeli (CL), Petralia Sottana (PA) e Salemi (TP), che stanno cominciando a ottenere i primi risultati.

In 2 anni sono stati convogliati, infatti, circa 3 milioni di euro di investimenti, tra acquisti di immobili, lavori di ristrutturazione degli stessi e professionisti coinvolti, di cui oltre 1 milione di euro raccolti tramite 17 campagne di crowdfunding immobiliare su ITS Lending, la piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare di ITS ITALY, di cui 15 concluse e 2 ancora attive. Tali campagne hanno contribuito a finanziare le ristrutturazioni di 17 edifici, rispettivamente 13 a Mussomeli, 2 a Petralia Sottana e 2 a Salemi. Inoltre, delle 15 operazioni siciliane concluse, ben 8 sono già state rimborsate nei tempi promessi per 467 mila euro.

Le attività immobiliari vengono accompagnate anche da progetti per permettere ai cittadini attuali e futuri di poter vivere appieno queste realtà. In questa direzione, ITS ITALY ha di recente stretto una partnership con Drivio, un servizio di microsharing di monopattini e biciclette elettriche, per promuovere forme di mobilità sostenibile in luoghi dove notoriamente è necessaria la macchina per spostarsi.

La rigenerazione, però, si concretizza anche con iniziative a sostegno dell’economia locale. Ad Acireale (CT), ITS ITALY ha avviato la sperimentazione di forme di cashback e pagamenti, per stimolare l’economia locale e premiare il consumo nei negozi di paese. Ad oggi, a 3 mesi dall’inizio del test, sono 40 gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, oltre 2.000 le carte per il cashback emesse e €5.000 la spesa media nei negozi convenzionati.

“Crediamo che la riqualificazione urbana dei piccoli borghi non possa passare solo dalla compravendita immobiliare, ma che siano necessarie anche delle iniziative a sostegno delle imprese locali e dei cittadini. Il nostro approccio infatti è a 360°, e parte proprio dai servizi alle persone, dalla promozione del turismo e dall’attenzione alla sostenibilità ambientale” ha dichiarato Matteo Cerri, Chief Strategist di ITS ITALY. “I comuni della Sicilia che hanno aderito alla nostra rete sono la dimostrazione concreta di come si possa invertire lo spopolamento, coinvolgendo in primo luogo i propri abitanti per rendere i borghi luoghi più vivi e attrattivi.”

“Il lending crowdfunding immobiliare si sta dimostrando uno strumento perfetto per finanziare i nostri progetti, in quanto consente a tutti gli Italiani (e non solo) di concorrere alla ristrutturazione dei nostri borghi storici investendo anche solo poche centinaia di euro e guadagnando grazie a tassi di interessi superiori al mercato” dichiara Fabio Allegreni, Business Strategy di ITS Lending. “Un altro punto rilevante per chi investe è che la durata dei prestiti è brevissima, in media circa 9 mesi. E’ un modello possibile, peraltro, proprio grazie al lavoro di “industrializzazione” dei processi effettuato a monte da ITS ITALY”.

In Sicilia ITS ITALY ha anche promosso un’iniziativa sociale per accogliere le persone in difficoltà a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. A Mussomeli la lifestyle company ha individuato un immobile che accoglie profughi ucraini per il periodo del permesso di soggiorno e che poi rimarrà a disposizione dell’amministrazione comunale per progetti di accoglienza sociale.

