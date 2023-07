PALERMO 08 LUGLIO – Che sia chiaro, e a scanso di equivoci lo ribadisco in maniera netta e chiara: se la rimodulazione dei fondi ex-Gescal avverrà a saldi invariati, seppur a malincuore, perché si allungheranno i tempi di ricaduta sul territorio, sarò d’accordo..se al contrario questa rimodulazione vedrà sottratte risorse al territorio della Seconda Circoscrizione del Comune di Palermo vedrà una mia ferma opposizione a tutti i livelli possibili..sono disposto anche a fare le barricate!!

Parafrasando: è chiaro che non ha senso comprare, con rispetto parlando, una Ferrari se poi non hai i soldi per farla camminare su strada, ma cambiarla con una Panda no..non mi sembra il caso..

