Non si ferma l’azione dell’amministrazione comunale di Mascali per il ripristino della sicurezza e del decoro urbano dopo i pesanti danni causati dalle recenti ondate di maltempo e dal ciclone Harry, in particolare.

Il sindaco Luigi Messina si è recato in sopralluogo in via Immacolata, al confine tra i territori di Mascali e Riposto, per monitorare l’avvio di una importante bonifica. A ridosso di uno slargo era stata depositata una cospicua quantità di detriti alluvionali misti a rifiuti ingombranti, trascinati dalla furia del ciclone o accumulatisi a causa dell’incuria. L’operazione ha richiesto un coordinamento tecnico specifico per garantire il corretto smaltimento dei materiali. Eseguita la vagliatura sul posto.





Una ditta specializzata, incaricata dal Comune, ha proceduto alla separazione dei materiali dal resto dei rifiuti. Contemporaneamente, la ditta che gestisce l’appalto dei rifiuti ha provveduto alla selezione finale dei materiali non inerti. I rifiuti, una volta catalogati, sono stati collocati all’interno di appositi scarrabili.

Il sindaco Messina ha sottolineato l’importanza dell’intervento, confermando che la rimozione dei detriti post alluvionali è prioritaria, nel rispetto delle regole ambientali, ricorrendo alla vagliatura dei materiali per una corretta differenziata.

