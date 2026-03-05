Si è tenuto ieri presso il Ministero della Salute l’incontro dedicato al rinnovo del CCNL Aris AIOP per la sanità privata. Al tavolo, presieduto dal Ministro della Salute, On. Orazio Schillaci, insieme al Capo di Gabinetto, Marco Mattei, hanno partecipato i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, delle associazioni datoriali e delle sigle sindacali, tra cui Confintesa Sanità, rappresentata dal Vicesegretario Nazionale Alessio Minadeo.



Durante il confronto, il Governo e la Conferenza delle Regioni hanno confermato l’impegno per l’incremento delle risorse destinate al settore, già operativo attraverso l’aggiornamento dei DRG (Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi), volto a sostenere la sostenibilità dei costi contrattuali.

A margine del tavolo, il Vicesegretario Nazionale di Confintesa Sanità, Alessio Minadeo, ha commentato l’esito della giornata sottolineando l’importanza del percorso intrapreso:



“Accogliamo con favore la conferma degli impegni economici da parte di Governo e Regioni. È un passo necessario per dare stabilità a un settore che non può più attendere. Il mancato rinnovo del contratto rischierebbe infatti di aumentare ulteriormente il delta retributivo tra il personale della sanità pubblica e quello della sanità privata. Questa forbice rischia di innescare uno svuotamento delle strutture private, con un conseguente danno diretto ai cittadini e alla continuità dei servizi di cura.”



Sulla questione delle coperture finanziarie sollevata dalle parti datoriali, Minadeo ha aggiunto una riflessione pragmatica: “Siamo consapevoli delle complessità gestionali, ma il rischio zero in un’attività complessa come quella sanitaria non è contemplabile. L’obiettivo comune deve essere la valorizzazione del capitale umano per garantire la tenuta del sistema.”



Il calendario degli incontri è stato già fissato: tra due mercoledì si terrà un nuovo confronto tecnico tra Ministero, Conferenza delle Regioni e associazioni datoriali. L’auspicio emerso dal tavolo odierno è che tra tre mercoledì si possa ufficialmente procedere all’apertura della trattativa per il rinnovo contrattuale.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa sanità, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.