Il 17, 18 e 19 luglio 2026 si terrà a San Giovanni Gemini e Cammarata (AG) la terza edizione del Sicani Cinema Experience, rassegna cinematografica indipendente dei Monti Sicani, nata dall’intraprendenza dell’organizzazione SPAZIO GIOVANI GENERAZIONI, in partenariato con l’Accademia Nazionale del Cinema e l’Unione Circoli Cinematografici ARCI.

Per il terzo anno consecutivo, l’evento avrà come finalità principale la valorizzazione della settima arte attraverso proiezioni cinematografiche all’aperto con ospiti di rilievo, talk, seminari e workshop. L’obiettivo è offrire la possibilità di vivere una vera e propria esperienza partecipata e approfondita, che non si arresti alla sterile fruizione passiva dei prodotti audiovisivi, ma che stimoli curiosità e autentico interesse verso nuove realtà, visioni e linguaggi tipici delle immagini in movimento.





L’evento ha registrato, nelle due precedenti edizioni, numeri straordinari: più di 150 opere provenienti da decine di Paesi diversi, a riprova della spiccata apertura internazionale del festival; momenti di dibattito ed eventi specifici che hanno coinvolto oltre 2.000 presenze di pubblico.

Vi è stata inoltre una nutrita partecipazione di ospiti di successo e di rilievo del mondo del cinema — tra registi, attori, produttori e critici cinematografici — tra cui Tecla Insolia, Gerry Owens, Brando Pacitto e Martina Gatti.





Oltre al Sicani Short – Festival Internazionale del Cortometraggio, concorso riservato ai corti prodotti e distribuiti professionalmente, quest’anno è nata l’esigenza di dare una spinta ulteriore alla valorizzazione dell’intraprendenza artistica, con l’introduzione del Sicani OFF, una sezione parallela dedicata ai cortometraggi caratterizzati da una narrativa sperimentale, autoprodotti o distribuiti indipendentemente. In questo modo, il festival intende offrire sostegno e promozione a registi e creatori emergenti, fuori dai circuiti di distribuzione e produzione tradizionali.

Dal 16 febbraio sarà possibile iscrivere il proprio cortometraggio a una delle due sezioni di concorso tramite la pagina ufficiale del festival su FilmFreeway (https://filmfreeway.com/sicanicinemaexperience), dove sono specificate tutte le modalità di partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale su FilmFreeway (https://filmfreeway.com/sicanicinemaexperience).

Per restare aggiornati su tutte le iniziative e i prossimi aggiornamenti, è possibile seguire l’account Instagram @sicanicinemaexperience.

Luogo: Cammarata e San Giovanni Gemini (AG), CAMMARATA, AGRIGENTO, SICILIA

