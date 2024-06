Circa 300 bambini, accompagnati da oltre 400 adulti, hanno partecipato all’evento Sorrisi solidali, organizzato nel parco delle Kentie di Riposto, su iniziativa della prof.ssa Lorenza Grasso e della dott.ssa

Elisa Merlo. Obiettivo rilanciare la raccolta fondi per il parco di Riccardo, il parco che la famiglia Sorbello sta realizzando, in corso Messina, su un’area concessa dal Comune di Giarre, in memoria del piccolo

Riccardo Sorbello. Raccolti circa 5.100 euro di donazioni spontanee.

Le promotrici in un post sui social hanno ringraziato quanti hanno partecipato. “Ci siamo impegnati molto – ha scritto Lorenza Grasso – per una buona riuscita di questo evento e siamo stati affiancati da persone con

la voglia di costruire una rete solidale che ci ha resi uniti davanti ad un obiettivo nobile con ricadute positive per tutta la collettività”. Il successo della manifestazione è stato merito di artisti, attività laboratoriali e associazioni che hanno donato un pomeriggio speciale a tanti bimbi. L’istituto alberghiero “G. Falcone” ha coordinato e supportato con studenti e docenti l’area food per le merende dei bambini. Bar e panifici hanno donato le merende.

Il Parco di Riccardo è ormai a buon punto. Come riferisce, infatti, Marco, il papà del piccolo Ric, entro settembre saranno messe a dimora le piante, sarà effettuato un intervento di giardinaggio, collocate le panchine di cemento e la recinzione, passati i tubi per l’irrigazione e ordinati i giochi. Tante aziende e professionisti stanno dando il loro contributo. Dopo l’installazione dei giochi il parco sarà aperto.

Luogo: Riposto (Ct), Parco delle Kentie

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.