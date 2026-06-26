Il Comune di Riposto compie un nuovo e significativo passo nel percorso di innovazione della pubblica amministrazione. L’ente si è infatti aggiudicato un finanziamento di circa 77 mila euro nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘Risorse in Comune’, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato con fondi del Pnrr, destinati ad accompagnare la trasformazione digitale degli enti locali. Grazie alle risorse ottenute, l’amministrazione comunale ha completato un importante intervento di informatizzazione dell’aula consiliare, dotandola di un sistema tecnologicamente avanzato che consentirà una gestione moderna, efficiente e completamente digitalizzata delle sedute del Consiglio comunale.





“Questo finanziamento rappresenta un ulteriore risultato dell’attività di programmazione della nostra amministrazione e della capacità degli uffici comunali di intercettare opportunità di finanziamento messe a disposizione dal Pnrr – dichiara il sindaco Davide Vasta – Con questo intervento rendiamo l’aula consiliare uno spazio moderno, tecnologicamente avanzato e pienamente al passo con le esigenze di una pubblica amministrazione efficiente. La digitalizzazione non è soltanto innovazione tecnologica, ma significa maggiore trasparenza, semplificazione delle procedure, riduzione dei tempi amministrativi e migliori servizi per cittadini e consiglieri comunali”.





Il nuovo sistema permetterà la gestione digitale della documentazione, la convocazione e l’organizzazione delle sedute, la votazione elettronica, la trasmissione in streaming, la partecipazione anche in modalità ibrida o da remoto, oltre alla trascrizione automatica dei lavori consiliari, con una significativa riduzione dell’utilizzo della carta e dei tempi amministrativi. La piattaforma garantirà inoltre maggiore trasparenza, accessibilità e semplicità nella consultazione degli atti e delle attività del Consiglio comunale. “L’informatizzazione dell’aula consiliare rappresenta un cambiamento importante nel modo di svolgere i lavori del Consiglio comunale – afferma la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella -Disporremo di strumenti che renderanno le sedute più efficienti, ordinate e trasparenti, agevolando il lavoro dei consiglieri e degli uffici. La gestione digitale degli atti, la votazione elettronica, la possibilità di seguire le sedute in maniera ancora più efficace e le nuove funzionalità introdotte costituiscono un investimento sulla qualità dell’attività istituzionale e sulla partecipazione democratica”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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