Nuovo finanziamento per il Comune di Riposto destinato alla strada di collegamento tra Torre Archirafi e la Strada Statale 114, in prossimità dello svincolo autostradale di Giarre. L’Amministrazione comunale si è aggiudicata una somma pari a 800 mila euro che consentirà di realizzare l’impianto di illuminazione pubblica e la segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale. Le risorse rappresentano un ulteriore passaggio fondamentale per portare a compimento l’intervento infrastrutturale. Queste opere, infatti, non erano comprese nel finanziamento iniziale di 11 milioni di euro destinato alla realizzazione della strada e non avrebbero potuto essere realizzate con le sole risorse del bilancio comunale. Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 3 milioni e 500 mila euro ottenuti recentemente dal Comune per completare la strada, consentendo così di intervenire anche sulle dotazioni necessarie a garantirne la piena funzionalità e sicurezza.





“Questo finanziamento è un risultato importantissimo perché completa il percorso che abbiamo avviato per dotare il territorio di un’infrastruttura realmente utilizzabile – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – I fondi inizialmente disponibili, pari a 11 milioni di euro, non comprendevano l’illuminazione e la segnaletica stradale. Senza queste opere, la strada non avrebbe potuto essere aperta e avrebbe rischiato di trasformarsi in un’incompiuta. Non avremmo avuto, infatti, la possibilità di sostenere questi ulteriori interventi con le risorse comunali. Per questo abbiamo lavorato per intercettare un nuovo finanziamento e oggi possiamo annunciare di aver ottenuto anche gli 800 mila euro necessari. È un risultato che tutela il lavoro già fatto, evita che l’opera resti inutilizzata e permette di guardare al completamento dell’infrastruttura nella sua interezza”.

Il nuovo finanziamento conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel reperire risorse esterne per realizzare opere strategiche, senza gravare ulteriormente sulle casse dell’ente. L’obiettivo è consegnare alla comunità una strada completa, sicura e funzionale, capace di migliorare i collegamenti tra Torre Archirafi, Riposto e la rete autostradale, contribuendo allo sviluppo e all’accessibilità del territorio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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