Un messaggio forte, diretto e inequivocabile per contrastare uno dei comportamenti più incivili e purtroppo diffusi: occupare senza autorizzazione i parcheggi riservati alle persone con disabilità. Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha fatto apporre i primi cartelli di sensibilizzazione davanti agli stalli riservati ai disabili nel centro commerciale Conforama, con il consenso e la collaborazione del direttore della struttura. Il messaggio scelto per i cartelli è volutamente provocatorio e immediato: “Vuoi il mio posto? Prendi la mia disabilità”.





Una frase che invita a riflettere sull’inciviltà di chi occupa abusivamente uno stallo riservato, anche soltanto per pochi minuti, senza considerare le difficoltà e i diritti di chi ne ha realmente bisogno. L’iniziativa nasce dalle evidenze contenute nel report che il comandante della Polizia Locale, Orazio Vecchio, sta predisponendo sull’attività svolta dagli agenti. L’infrazione più frequente rilevata è proprio l’occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità, un fenomeno che riguarda diverse zone del territorio ripostese. Una situazione che, soprattutto nell’area di Conforama, era diventata insostenibile, con i parcheggi riservati quotidianamente occupati da veicoli privi dell’apposito contrassegno, privando chi ne ha realmente bisogno della possibilità di usufruire di spazi più accessibili.





“L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini di Riposto, ma anche quelli dei comuni limitrofi che frequentano Conforama, e più in generale tutti coloro che vivono e attraversano la nostra città – dichiara il sindaco Davide Vasta – Qui la situazione era diventata insostenibile: i posti riservati ai disabili erano perennemente occupati da auto senza il contrassegno. Il nuovo comandante Orazio Giovanni Vecchio, che ringrazio, ha iniziato sin da subito un’attività di controllo del territorio, rilevando numerose infrazioni ed elevando diversi verbali. Purtroppo questo malcostume continua e il Comune non ha alcun piacere a elevare sanzioni ogni giorno, anche perché si tratta di multe particolarmente onerose per le tasche dei cittadini: superiori a 300 euro, oltre alla decurtazione di quattro punti dalla patente. Per questo ho voluto realizzare questi cartelli, di grandi dimensioni, da collocare proprio davanti agli stalli riservati, affinché il messaggio sia ancora più chiaro e nessuno possa dire di non aver visto la segnaletica”. I cartelli installati a Conforama rappresentano il primo intervento di una campagna di sensibilizzazione che sarà estesa nei prossimi giorni anche ad altre zone del territorio comunale. “Speriamo – prosegue il primo cittadino – di non dover più elevare sanzioni di questo tipo.





Occupare un parcheggio per disabili, anche solo per dieci o anche cinque minuti, è un gesto di grande inciviltà. Non esiste una sosta breve che possa giustificarlo: quei posti devono rimanere liberi per chi ne ha davvero bisogno. Questi spazi non sono privilegi, ma strumenti indispensabili per chi vive una condizione di disabilità. La civiltà di una comunità si misura anche da questi gesti quotidiani. Rispettiamo gli stalli riservati: lasciarli liberi – conclude il sindaco – significa rispettare i diritti, la dignità e l’autonomia delle persone”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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