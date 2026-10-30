In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Riposto sarà aperto sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con orario continuato, per consentire ai cittadini di fare visita ai propri cari. Per gestire al meglio il maggiore afflusso di visitatori e garantire la sicurezza dei pedoni, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare nelle aree interessate.





In particolare, nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, dalle ore 8 alle ore 18, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Strada 4 Femminamorta, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mario Carbonaro e il ponte sul torrente Babbo. Restano escluse dal divieto le categorie di veicoli indicate nell’ordinanza, tra cui quelli di Polizia, soccorso ed emergenza e quelli al servizio di persone con disabilità munite di regolare contrassegno, negli spazi eventualmente riservati. Ulteriori limitazioni sono previste per lunedì 2 novembre, dalle ore 15 e fino al termine della processione. In Strada 4 Femminamorta, nello stesso tratto, sarà istituito il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia.





La circolazione sarà inoltre temporaneamente sospesa lungo le strade interessate dal passaggio del corteo religioso, in particolare via Antonio Gramsci e piazza Giacomo Matteotti. La Polizia Locale effettuerà servizi specifici di vigilanza e regolazione del traffico, con l’obiettivo di rendere quanto più fluida possibile la circolazione, gestire eventuali criticità e garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada.





La commemorazione cittadina di lunedì 2 novembre

Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre si terrà la tradizionale Commemorazione dei fedeli defunti, organizzata dai parroci di Riposto. Alle ore 15, il sindaco Davide Vasta, la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella e l’intera Giunta municipale, insieme alle autorità militari e religiose, si muoveranno in processione da piazza San Pietro verso il cimitero comunale. All’ingresso del cimitero sarà deposta una corona alla lapide dedicata ai Caduti. Al termine della celebrazione eucaristica sarà proclamata la Preghiera per i Caduti di tutte le guerre. La ricorrenza rappresenta un momento di raccoglimento e partecipazione per l’intera comunità, nel ricordo dei propri cari e di quanti hanno sacrificato la vita per la Patria.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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