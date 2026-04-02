Mercoledì 8 aprile alle ore 10.00, nell’Auditorium del Parco delle Kentie di Riposto, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Fiamme di Mare, il progetto di riqualificazione dello spazio urbano fronte mare, in via Cristoforo Colombo a Riposto. L’area sarà intitolata alla memoria dei ripostesi Rosario Castorina e Giuseppe Sciacca, vittime della tragedia del Moby Prince del 10 aprile 1991.





L’iniziativa nasce in occasione del trentacinquesimo anniversario dell’evento grazie alla convenzione siglata tra il Comune di Riposto e la Fondazione Radicepura, che curerà la realizzazione del progetto, confermando l’importanza della sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà private nella realizzazione di interventi di valore per il territorio. All’incontro parteciperanno Davide Vasta, sindaco di Riposto, Carmelo D’Urso, vicesindaco, Nella Casabella, presidente del Consiglio comunale, Mario Faro, vicepresidente della Fondazione Radicepura, Franca Iofrida, ingegnere responsabile del progetto, e i familiari delle vittime ripostesi.





Il progetto “Fiamme di Mare” si pone l’obiettivo di trasformare l’area attualmente in abbandono di Via Cristoforo Colombo in un polo di attrazione paesaggistica e sociale, a disposizione di tutti, restituendo alla collettività un luogo d’incontro piacevole, dove poter ospitare manifestazioni artistiche, iniziative culturali, valorizzando, così, lo splendido affaccio sul mare della nostra città.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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