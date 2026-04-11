Sono stati consegnati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria della Basilica di San Pietro a Riposto, finanziati grazie ad un contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana pari a 500 mila euro. Un intervento particolarmente atteso dalla comunità, volto a restituire piena funzionalità e decoro a uno dei luoghi simbolo della città. I lavori, appaltati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, riguarderanno diversi ambiti strutturali dell’edificio: dalla revisione della copertura centrale al rifacimento delle terrazze laterali, dalla sistemazione esterna, con interventi sui prospetti che si affacciano su via Concordia e via Archimede, fino al risanamento interno della cupola e delle parti laterali, fortemente compromesse da infiltrazioni. Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco di Riposto Davide Vasta, l’assessore ai Beni culturali Carmelo D’Urso, il capo di gabinetto dell’assessorato regionale dei Beni Culturali Alberto Cardillo, l’arciprete parroco della Basilica Don Marco Catalano, il funzionario della Soprintendenza di Catania, l’architetto Giuseppe Marano, e la dottoressa Agata Blanco per la Diocesi di Acireale.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – perché restituiamo dignità e sicurezza a un bene identitario di straordinario valore storico, culturale e religioso. Questi lavori, attesi da molti anni, rappresentano il risultato di un impegno condiviso tra istituzioni e testimoniano l’attenzione verso il patrimonio monumentale della nostra città”. Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Beni culturali Carmelo D’Urso: “La Basilica di San Pietro è uno dei simboli più importanti di Riposto. Con questi interventi andiamo a risolvere criticità strutturali che si trascinavano da tempo, in particolare quelle legate alle infiltrazioni. È un passo concreto verso la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico, che merita di essere preservato e consegnato alle future generazioni. Ringrazio il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e tutto il gruppo parlamentare per questo importante finanziamento”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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