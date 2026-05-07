Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Riposto per garantire ordine, sicurezza e una migliore viabilità nelle principali arterie cittadine, in particolare nelle aree interessate dal mercato settimanale. Nella giornata di ieri, gli agenti, coordinati dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, hanno nuovamente presidiato la trafficata via Piersanti Mattarella, in concomitanza con lo svolgimento del mercato, con l’obiettivo di assicurare una circolazione più fluida e condizioni di maggiore sicurezza per cittadini e operatori.





I controlli, avviati già da alcune settimane anche grazie al supporto dei 12 agenti giunti da Catania, stanno producendo risultati concreti. L’area, infatti, si presenta oggi più ordinata rispetto al passato, con una sensibile riduzione dei fenomeni di sosta irregolare, come parcheggi in doppia fila, sulle strisce pedonali o in prossimità degli incroci. Nel corso della stessa giornata, l’attività di vigilanza ha interessato anche altre vie del centro storico, tra cui via Etna, via Roma e via Cavour, oltre alla zona particolarmente critica di piazza del Commercio e del Mercato ittico. Proprio in quest’area, nei giorni scorsi, con apposita ordinanza, il comandante Vecchio ha disposto la collocazione di sei nuove fioriere in uno dei varchi tra le aiuole, divenuto nel tempo area di sosta incontrollata, e l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel lato destro della carreggiata tra l’incrocio di Corso Italia e quello di via Francesco Cafiero.





Anche in questa zona si registrano già i primi effetti positivi, con una gestione della sosta e del traffico decisamente più ordinata rispetto al passato. “Le misure adottate si sono rese indispensabili per ripristinare l’ordine in un’area strategicamente rilevante per la viabilità – dichiara il comandante della Polizia Locale Orazio Giovanni Vecchio – Stiamo attualmente valutando ulteriori interventi, che includeranno anche le legittime istanze avanzate dagli operatori commerciali locali. La mia disponibilità al dialogo rimane costante per tutte le proposte costruttive, che non siano esclusivamente motivate da un disagio generato dalla riorganizzazione di una situazione precedentemente priva di regolamentazione”.





“Stiamo portando avanti un lavoro importante per riportare ordine e sicurezza lungo le vie della nostra città – aggiunge il sindaco Davide Vasta – I risultati si vedono già oggi, con una viabilità più fluida e un maggiore rispetto delle regole. È un percorso che continueremo con determinazione, perché il rispetto degli spazi pubblici è fondamentale per garantire qualità della vita e sicurezza a tutti i cittadini”. Nel complesso, nella sola giornata di ieri, sono stati elevati 35 verbali per parcheggi irregolari, tra cui soste negli stalli riservati ai disabili, sulle strisce pedonali e negli incroci.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.