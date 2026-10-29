Ammontano complessivamente a 1 milione e 180mila euro i finanziamenti destinati al Comune di Riposto dalla variazione di bilancio approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Nel dettaglio, 830mila euro saranno destinati all’ efficientamento energetico del Palazzo municipale, 200mila euro a lavori di riqualificazione urbana e ulteriori 150mila euro a interventi di rigenerazione urbana.





“Si tratta di risorse importanti per la nostra città, che ci consentiranno di intervenire su edifici pubblici e spazi urbani, migliorando i servizi e la qualità dei luoghi in cui viviamo – dichiara il sindaco Davide Vasta – Desidero ringraziare il presidente dell’Ars, i deputati di Fdi e di Sud Chiama Nord per il sostegno e l’attenzione dimostrati nei confronti di Riposto. Questi finanziamenti rappresentano un’opportunità concreta per portare avanti interventi utili alla comunità e proseguire nel percorso di riqualificazione del territorio”.





Il vicesindaco Carmelo D’Urso entra nel dettaglio degli interventi previsti attraverso le risorse destinate alla riqualificazione urbana: “I 200mila euro saranno utilizzati per interventi rivolti alle periferie, con particolare attenzione alle strutture sportive degli oratori di Quartirello, dell’Immacolata e della Madonna del Carmelo. Una parte delle risorse sarà inoltre destinata al potenziamento dell’illuminazione dei punti di raccolta della Protezione civile. Desidero ringraziare la deputazione parlamentare di Fratelli d’Italia per la vicinanza dimostrata e per l’ascolto delle istanze del nostro territorio”.





Soddisfazione anche da parte dell’assessore Orazio Virgitto, che sottolinea l’importanza del finanziamento destinato al Palazzo municipale: “L’intervento di efficientamento energetico consentirà di migliorare le prestazioni di un edificio centrale per la vita amministrativa della città, riducendo i consumi e promuovendo una gestione più sostenibile delle risorse. Ringrazio il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per l’attenzione dimostrata nei confronti di Riposto. È un risultato significativo – conclude – che conferma l’importanza di intercettare finanziamenti per realizzare opere utili alla comunità e valorizzare il patrimonio comunale”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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