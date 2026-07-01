Dopo i solenni festeggiamenti religiosi dedicati a San Pietro, il mare di Riposto si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della vela e della tradizione marinara. Domenica 5 luglio si svolgerà infatti la IX edizione dell’Omaggio a San Pietro, la tradizionale veleggiata organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto, con il patrocinio del Comune di Riposto e la collaborazione del Porto dell’Etna – Marina di Riposto. L’iniziativa rappresenta un momento di sport, condivisione e devozione, profondamente legato all’identità marinara della città e dedicato al Santo Patrono, protettore dei pescatori e della gente di mare.





La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti il Porto di Riposto con un percorso a bastone e triangolo ed è aperta a tutte le imbarcazioni a vela, che saranno suddivise nelle diverse categorie metriche. Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9, presso il Marina di Riposto, seguito alle 10 dal briefing tecnico e dalla formalizzazione delle iscrizioni. Alle 10.30 è prevista l’uscita dal porto, mentre alle 11 sarà dato il via alla veleggiata.

“L’Omaggio a San Pietro è molto più di una semplice manifestazione velica – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana, Sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri – È un appuntamento che unisce la passione per il mare alla devozione verso il Santo Patrono, rinsaldando quel legame profondo che da sempre caratterizza la comunità marinara ripostese. Ogni anno questa iniziativa richiama armatori, equipaggi e appassionati che condividono i valori della navigazione, del rispetto del mare e della solidarietà. Invito tutti a partecipare a questa giornata di sport e tradizione, che rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario della nostra sezione”.





La Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto rinnova l’invito a tutti gli armatori e agli equipaggi a prendere parte alla manifestazione, che anche quest’anno si propone di celebrare San Pietro attraverso una giornata all’insegna dello sport, della sicurezza in mare e della valorizzazione della cultura marinara che da sempre contraddistingue la città di Riposto.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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