L’Amministrazione comunale di Riposto compie un passo importante sul fronte dell’equilibrio finanziario dell’ente e del sostegno ai cittadini con due nuovi strumenti regolamentari che approderanno nei prossimi giorni in Consiglio comunale. Domani, venerdì 6 marzo sarà discussa la modifica al Regolamento generale delle entrate, mentre lunedì 9 marzo arriverà in aula il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento.





Maggiore capacità di riscossione

La modifica al Regolamento delle entrate introduce un principio semplice ma efficace: il Comune potrà compensare eventuali crediti vantati dai fornitori nei confronti dell’ente con tributi o somme dovute dagli stessi al Comune. In concreto, se un fornitore deve ricevere un pagamento dal Comune ma risulta debitore per tributi o altre entrate comunali, l’ente potrà trattenere le somme dovute fino alla concorrenza del debito. Si tratta di uno strumento che consente di velocizzare la riscossione, ridurre i residui e rafforzare la solidità finanziaria dell’ente, garantendo al tempo stesso correttezza e trasparenza nei rapporti economici.





Definizione agevolata per i contribuenti

Il secondo provvedimento riguarda invece i contribuenti in difficoltà. Il Regolamento per la definizione agevolata consentirà di regolarizzare le posizioni debitorie oggetto di ingiunzioni di pagamento con modalità più sostenibili. Uno strumento già adottato nel 2023, che ha dato risultati positivi, è stato molto apprezzato dalla cittadinanza ed è stato gestito in maniera efficace dagli uffici comunali. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire all’ente di recuperare somme non riscosse, dall’altro offrire un’opportunità concreta ai cittadini che intendono mettersi in regola.





“Questi due strumenti – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – sono fondamentali per la nostra città. Il primo ci permette di migliorare la capacità di riscossione dell’ente, condizione indispensabile per garantire servizi efficienti e continui ai cittadini. Un Comune che incassa correttamente le proprie entrate è un Comune più forte e più capace di programmare. Il secondo provvedimento, invece, va incontro ai contribuenti in difficoltà, offrendo loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione in modo più sostenibile. È uno strumento – prosegue – che abbiamo già sperimentato nel 2023 con ottimi risultati, grazie al grande lavoro degli uffici, e che è stato molto apprezzato dalla cittadinanza. Quest’anno, tra l’altro, la gestione sarà più semplice grazie al supporto di un software dedicato per monitorare e seguire tutte le richieste. Sono certo che il Consiglio comunale – conclude il primo cittadino – approverà entrambi i regolamenti: non farlo significherebbe non avere a cuore la città e i cittadini”.

Con questi due passaggi in aula, l’amministrazione prosegue nel percorso di risanamento, equità e attenzione sociale, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria dell’ente e al tempo stesso sostenere la comunità ripostese.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.