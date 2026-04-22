Prosegue l’azione di contrasto al parcheggio selvaggio nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella. Anche questa mattina l’area è stata presidiata dagli agenti della Polizia Locale, impegnati in un’attività mirata di controllo della viabilità e di verifica del rispetto delle norme del Codice della strada. Sei gli agenti in servizio, coordinati dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, che hanno monitorato l’intera area mercatale, intervenendo nei confronti degli automobilisti indisciplinati. Il bilancio dei controlli è di 35 verbali elevati, per un ammontare complessivo di circa 2.500 euro, a conferma della necessità di mantenere alta l’attenzione su una zona particolarmente sensibile sotto il profilo della viabilità e della sicurezza.





L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire ordine, sicurezza e maggiore fruibilità dell’area, a tutela sia degli operatori del mercato sia dei cittadini. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, non solo nell’area mercatale, ma anche nelle altre zone critiche della città, con l’intento di contrastare comportamenti scorretti e migliorare la qualità della circolazione urbana.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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