Si è svolta ieri, all’interno del Porto Turistico ‘Marina di Riposto – Porto dell’Etna’, la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, promossa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata nazionale del mare, ha visto una significativa partecipazione di studenti provenienti dalle scuole del territorio, coinvolti in un percorso educativo volto a diffondere la cultura del mare, delle tradizioni marinare e della nautica, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente marino. Nel corso della mattinata, scandita da momenti istituzionali e attività pratiche, gli studenti hanno preso parte a visite guidate, tra cui quella presso l’Istituto Nautico ‘Luigi Rizzo’, e a laboratori dedicati alle arti marinaresche, esercitazioni di primo soccorso e attività in mare. Di particolare rilievo anche gli interventi formativi curati dal Comandante della Guardia Costiera, Tenente di Vascello Arturo Laudato, che ha offerto ai ragazzi importanti momenti di approfondimento sui temi della sicurezza e del rispetto del mare.

Presenti all’iniziativa, tra gli altri, il sindaco di Riposto Davide Vasta, l’assessore al Mare Carmelo D’Urso e il presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Riposto Giuseppe Ballistreri, a testimonianza della sinergia tra istituzioni e realtà associative nella promozione dei valori legati al mare. La Giornata del Mare rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività della Lega Navale Italiana, da sempre impegnata nella diffusione della cultura marittima e nella sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente marino, elementi che costituiscono il cuore della mission dell’associazione.

“Queste giornate rappresentano l’essenza della nostra attività – ha dichiarato il presidente Giuseppe Ballistreri – perché ci permettono di trasmettere ai più giovani l’amore per il mare, il rispetto per l’ambiente e il valore delle tradizioni marinare. Ringrazio tutte le autorità presenti, l’Ufficio Circondariale Marittimo, il sindaco e l’Amministrazione comunale, la dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’, Rosalba Mingiardi, il 118 Seus, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee e tutti i soci della Lega Navale che, con impegno e passione, hanno reso possibile questa giornata. La grande partecipazione degli studenti – ha concluso – è per noi il segnale più importante: significa che stiamo seminando bene per il futuro”. L’iniziativa si conferma così un appuntamento fondamentale per una città come Riposto, che nel mare riconosce una componente essenziale della propria identità, della propria storia e del proprio sviluppo.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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