Sarà presentata mercoledì 2 settembre, alle ore 10, nel Salone municipale del Palazzo di Città di Riposto, la prima edizione della Festa della Pomelia, in programma a Riposto nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 settembre. La manifestazione nasce con l’obiettivo di dedicare un appuntamento alla pomelia, pianta profondamente legata al paesaggio e all’identità ripostese, attraverso un programma che unirà esposizioni, incontri, laboratori, musica e degustazioni. Due giornate pensate per coinvolgere cittadini, visitatori e appassionati, creando occasioni di conoscenza, partecipazione e convivialità e valorizzando al contempo gli spazi e l’identità del territorio ripostese.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma e le principali iniziative previste per la prima edizione della manifestazione. A presentare l’evento saranno il sindaco di Riposto Davide Vasta, l’assessore agli Eventi Davide Palermo, l’organizzatore della manifestazione Francesco Chittari e il maestro gelatiere Angelo Grasso.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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