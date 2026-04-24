Una giornata tra mare, educazione e impegno civile per le nuove generazioni. La Lega Navale Italiana di Riposto si prepara ad accogliere, mercoledì 29 aprile, presso il Porto dell’Etna – Marina di Riposto, una tappa del ‘Progetto Vela & Salute’, iniziativa inserita nel più ampio programma nazionale ‘Mare di Legalità’, coordinato dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana. L’evento, realizzato in collaborazione con istituzioni e partner del territorio, si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e coinvolgerà studenti e giovani in un percorso educativo dedicato alla cultura del mare, alla tutela dell’ambiente marino e alla diffusione di corretti stili di vita. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, si inserisce in un più ampio programma di navigazione socio-solidale lungo le coste siciliane, con l’obiettivo di promuovere i valori della legalità, dell’inclusione e della solidarietà, anche attraverso il riutilizzo di imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e restituite alla collettività.





“Con questa iniziativa – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana di Riposto, Giuseppe Ballistreri – vogliamo offrire ai giovani un’esperienza concreta che unisca educazione, legalità e conoscenza del mare. Il progetto rappresenta un’opportunità importante per avvicinare le nuove generazioni ai valori della cultura marinara, della tutela ambientale e della prevenzione, attraverso attività dirette e coinvolgenti che lasciano un segno duraturo”.





Nel corso della mattinata gli studenti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza diretta e formativa attraverso attività pratiche e momenti di approfondimento: potranno avvicinarsi alle tradizioni marinaresche attraverso laboratori dedicati, conoscere da vicino il mondo della formazione nautica e le tematiche legate alla sicurezza e all’ambiente, salire a bordo delle cosiddette ‘Imbarcazioni della Legalità’, simbolo concreto di riscatto e impegno civile, e visitare le unità della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Catania. L’iniziativa si arricchisce, inoltre, della collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’, che, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Rosalba Mingiardi, consentirà agli studenti di visitare l’Istituto Tecnico Nautico e il planetario, offrendo un’ulteriore opportunità di approfondimento formativo legato al mondo della navigazione e della conoscenza scientifica.





Particolare attenzione sarà rivolta anche ai temi della prevenzione sanitaria, con focus specifici sulla fibromialgia e sull’andrologia, che saranno trattati dal dott. Nino Papotto, socio della Lega Navale di Riposto, e della sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani corretti stili di vita, rafforzare la consapevolezza civica e favorire una maggiore conoscenza e rispetto del mare.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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