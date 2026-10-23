Una mensa dotata di nuove attrezzature per la preparazione dei pasti caldi direttamente a scuola, un refettorio rinnovato e climatizzato e altri locali riqualificati e climatizzati. Si sono conclusi gli interventi di ammodernamento del plesso Walt Disney di Carruba, a Riposto, realizzati grazie a un finanziamento di 525 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I lavori hanno riguardato il miglioramento funzionale, impiantistico e tecnologico degli spazi destinati al servizio di refezione scolastica.





Oltre al rinnovo della mensa e all’installazione di nuove attrezzature per la preparazione e la cottura dei pasti in loco, sono stati riqualificati e climatizzati il refettorio e gli altri locali interessati dall’intervento, con l’obiettivo di offrire agli alunni ambienti più moderni, confortevoli e funzionali. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco di Riposto, Davide Vasta, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Lucilla Auditore, gli assessori Gino Daidone e Davide Palermo, la dirigente scolastica Cinthia D’Anna e gli insegnanti del plesso. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara il sindaco Davide Vasta – Con questo intervento abbiamo migliorato in maniera significativa gli spazi destinati alla mensa scolastica del plesso Walt Disney di Carruba, rinnovando non soltanto la cucina e le sue attrezzature, che consentiranno di preparare i pasti caldi direttamente a scuola, ma anche il refettorio e gli altri locali, tutti riqualificati e climatizzati. Un investimento da 525 mila euro di fondi PNRR che si traduce in un servizio migliore e in ambienti più accoglienti per i nostri bambini.





In questi anni abbiamo intercettato milioni di euro per l’edilizia scolastica, mantenendo l’impegno di investire sulle nostre scuole. E il lavoro prosegue: sullo stesso plesso sono previsti a breve ulteriori interventi di adeguamento sismico per un importo di circa un milione di euro. Continuiamo a lavorare – conclude – per garantire ai nostri ragazzi ambienti sempre più sicuri, confortevoli e adeguati alle loro esigenze”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora alla Pubblica Istruzione Lucilla Auditore. “L’inaugurazione di mensa e refettorio rappresenta un risultato importante per la comunità scolastica di Carruba – afferma Auditore – Ambienti rinnovati, climatizzati e attrezzature moderne consentiranno di offrire un servizio più funzionale e rispondente alle esigenze dei nostri alunni. Investire nella scuola significa migliorare concretamente la quotidianità dei bambini e sostenere le famiglie”. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli edifici e la qualità degli spazi e dei servizi a disposizione degli studenti e delle loro famiglie.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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