Il Comune di Riposto ha ottenuto un importante finanziamento di 200 mila euro nell’ambito del Pnrr, destinato agli interventi urgenti di messa in sicurezza del plesso scolastico ‘Marano’, situato tra le vie Francesco Crispi e Cialdini. Il contributo, interamente coperto da fondi statali, servirà alla riqualificazione dell’edilizia scolastica e consentirà di intervenire per garantire standard più elevati di sicurezza e funzionalità per studenti e personale scolastico.





Il progetto rientra tra gli interventi nazionali finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità delle strutture educative del territorio. L’intervento, che sarà completato entro la fine dell’anno, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione della scuola, già interessata negli ultimi anni da diversi lavori di miglioramento e adeguamento.





Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Riposto, Davide Vasta, che ha sottolineato il valore strategico del finanziamento. “Questo importante risultato ci consente di chiudere un cerchio su una serie di interventi già realizzati e in corso presso la scuola Marano – spiega il primo cittadino – Negli ultimi anni siamo intervenuti con l’impermeabilizzazione dell’edificio e la ristrutturazione della palestra, mentre sono attualmente in fase di realizzazione la ristrutturazione e la messa in funzione della mensa, l’acquisto di nuovi arredi per il refettorio e la creazione di un’area giochi all’esterno.





Con questo ulteriore finanziamento completiamo un percorso di riqualificazione complessiva, restituendo alla comunità scolastica spazi sempre più sicuri, moderni e funzionali”. Con questo finanziamento, il Comune di Riposto rafforza ulteriormente la propria azione a sostegno dell’edilizia scolastica, puntando su sicurezza, qualità degli spazi e benessere degli studenti, elementi fondamentali per garantire un’offerta formativa all’altezza delle esigenze della comunità.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.