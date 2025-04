A seguito del bollettino meteorologico diramato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, in cui è previsto un livello di allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico e idraulico, per la giornata di oggi martedì 1° aprile, il sindaco di Riposto Davide Vasta ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi urbani. “Raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione – dichiara Vasta – E nello specifico di limitare gli spostamenti non essenziali di evitare la sosta vicino a corsi d’acqua e nelle zone a rischio allagamento, di prestare la massima attenzione durante la guida e di non parcheggiare sotto alberi o strutture instabili”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

