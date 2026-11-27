Una notizia di straordinaria importanza per Riposto e per il futuro della sua costa. Sono stati ammessi a finanziamento tre interventi fondamentali richiesti dal Comune per fronteggiare i danni provocati dal ciclone Harry del gennaio scorso, per un importo complessivo di 22 milioni e 460 mila euro. La comunicazione è arrivata ieri sera direttamente al sindaco Davide Vasta, attraverso una telefonata dell’ingegnere Sergio Tumminello, soggetto attuatore della Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico in Sicilia e componente della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani per la gestione dell’emergenza maltempo.





I finanziamenti riguardano tre interventi prioritari per la sicurezza, la tutela della costa e il ripristino delle infrastrutture danneggiate: 3 milioni e 200 mila euro per il ripristino del molo foraneo, danneggiato dal ciclone nelle sue componenti strutturali, impiantistiche e nelle pavimentazioni; 11 milioni e 260 mila euro per le opere di difesa a protezione del Lungomare Pantano e del tratto costiero di Torre Archirafi, con interventi di ripristino dei pennelli esistenti e di protezione del litorale; 8 milioni di euro per il rifacimento del Lungomare Pantano, finanziamento già annunciato nei giorni scorsi dal sindaco.





Si tratta di risorse decisive per affrontare in maniera organica le conseguenze del ciclone Harry, che ha provocato ingenti danni lungo la costa ripostese, compromettendo infrastrutture, opere di protezione e spazi pubblici. “Ho ricevuto la telefonata dell’ingegnere Tumminello, che ringrazio, il quale a nome del presidente della Regione mi ha comunicato questa bellissima notizia – spiega il sindaco Davide Vasta – Riposto è stata ammessa ai finanziamenti per i danni subiti dal ciclone Harry. Nello specifico, 3 milioni e 200 mila euro per la sistemazione del molo foraneo, 11 milioni e 260 mila euro per il ripascimento della costa e le opere di protezione del litorale e altri 8 milioni di euro, che avevo già anticipato, per il rifacimento del nostro Lungomare Pantano”. Le risorse consentiranno di programmare interventi di grande portata per la salvaguardia del territorio, il ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza della costa, con l’obiettivo di restituire alla città luoghi fondamentali per la vita della comunità, per le attività economiche e per la fruizione del mare. “È una grande notizia – prosegue il primo cittadino – che dimostra come tutte le attività svolte dal Comune, le richieste, le interlocuzioni e l’intero iter siano stati seguiti correttamente dalla nostra amministrazione. Non c’era motivo di preoccuparsi, come qualcuno aveva paventato alimentando un inutile allarmismo, sostenendo che avremmo perso i finanziamenti”.





Un risultato che rappresenta un passaggio decisivo nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale dopo l’emergenza, attraverso la ricognizione dei danni, la predisposizione delle richieste, le interlocuzioni con gli organismi regionali e commissariali e il lavoro tecnico-amministrativo necessario per ottenere le risorse. “Oggi possiamo dimostrare che, grazie al lavoro svolto dal Comune e alla collaborazione con l’amministrazione regionale, siamo riusciti a ottenere un finanziamento importantissimo. Parliamo – conclude Davide Vasta – di oltre 22 milioni di euro che saranno destinati soprattutto alla protezione di tutto il lungomare ripostese, che rappresenta la priorità, e poi alla ricostruzione del Lungomare e del molo foraneo”. Riposto guarda adesso alla fase della progettazione e della realizzazione degli interventi, con oltre 22 milioni di euro destinati a ricostruire, proteggere e restituire sicurezza alla propria costa.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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