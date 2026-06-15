Il Comune di Riposto ottiene due importanti finanziamenti regionali destinati alla valorizzazione del litorale e alla tutela dell’ambiente costiero. I contributi, concessi dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, ammontano complessivamente a oltre 76 mila euro e consentiranno di potenziare i servizi sulle spiagge libere e di proseguire nelle attività di salvaguardia e pulizia del demanio marittimo. Il primo finanziamento, pari a quasi 17mila euro, è stato assegnato nell’ambito del programma regionale per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo e idrico.





Riposto figura tra i Comuni ammessi al contributo. Un secondo contributo, di quasi 60mila euro, è stato invece concesso al Comune nell’ambito del programma regionale per la valorizzazione e l’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri della Sicilia. Anche in questo caso Riposto è risultata tra gli enti ammessi al finanziamento.





“Si tratta di due importanti risultati ottenuti grazie all’attenzione che questa amministrazione continua a riservare al mare e alla tutela del nostro territorio – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – Le risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana ci consentiranno di migliorare i servizi lungo il litorale e di proseguire nelle attività di salvaguardia ambientale e di decoro delle nostre spiagge, patrimonio prezioso per la città e per la sua vocazione turistica. Continuiamo a investire sul mare, che rappresenta una delle principali risorse identitarie e turistiche di Riposto”.





Le risorse regionali saranno utilizzate nell’ambito delle attività programmate dall’amministrazione comunale per garantire una sempre maggiore fruibilità del litorale e una più efficace tutela dell’ambiente costiero. “Questi finanziamenti rappresentano un riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dagli uffici – sottolinea l’assessore al Mare, Carmelo D’Urso. – Le somme ottenute ci permetteranno di intervenire sia sul fronte della pulizia e della tutela del demanio marittimo, sia sul miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori delle nostre spiagge”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.