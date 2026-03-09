Un altro importante passo avanti verso la restituzione della Biblioteca comunale alla città di Riposto è stato compiuto con la firma della convenzione che consentirà al Comune di utilizzare alcuni locali del ristrutturato e storico Istituto Nautico ‘L. Rizzo’. L’accordo è stato possibile grazie alla disponibilità della Città Metropolitana di Catania, proprietaria della struttura, che ha accolto la proposta dell’Amministrazione comunale, e al via libera della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania. Presso l’Istituto Nautico si sono recati il dirigente del Servizio della Città Metropolitana Francesco Nicosia e il vice presidente della Città Metropolitana Sergio Gruttadauria, accolti dal vicesindaco di Riposto Carmelo D’Urso, dall’assessore alla Cultura Lucilla Auditore, dal funzionario comunale Rosalba Longhitano e dal vicario dell’Istituto Nautico Giuseppe Gervasi.





Nel corso dell’incontro è stata siglata la convenzione che consentirà l’utilizzo degli spazi destinati ad accogliere la biblioteca. “Si tratta di un passaggio fondamentale – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – che ci avvicina alla restituzione della Biblioteca comunale alla città. Da troppi anni i cittadini non possono usufruire di questo importante presidio culturale a causa dell’inagibilità dei locali che oggi la ospitano. Grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana e al via libera della Soprintendenza, compiamo un passo concreto verso un obiettivo che la nostra amministrazione considera prioritario per la crescita culturale della comunità”.





Il progetto prevede anche la valorizzazione della tradizione marinara della città. “All’interno dell’Istituto Nautico – aggiunge il vicesindaco Carmelo D’Urso – sorgerà anche il Museo della Cultura marinara ripostese. È una scelta che guarda alla nostra identità: Riposto prima ancora di essere una città a vocazione turistica è una comunità con profonde radici marinare. Valorizzare queste radici significa raccontare la nostra storia e trasmetterla alle nuove generazioni”. Per l’allestimento degli spazi destinati alla biblioteca e al museo verranno acquistati nuovi arredi grazie a un finanziamento di 50 mila euro dell’Assemblea Regionale Siciliana, risorse che permetteranno di attrezzare adeguatamente i locali e renderli pienamente funzionali e fruibili per la comunità.





Per suggellare il momento istituzionale, il vicesindaco Carmelo D’Urso ha donato al vicepresidente della Città Metropolitana Sergio Gruttadauria una copia del volume ‘A vele spiegate’, scritto da Alberto Micalizzi e Rosario Sessa, dedicato alla storia dell’Istituto Nautico ripostese, una delle più antiche scuole nautiche d’Italia. Un regalo particolarmente apprezzato, simbolo del forte legame tra la città di Riposto e la sua tradizione marinara.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.