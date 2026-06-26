In occasione della ‘Giornata dei Ripostesi in Italia e nel Mondo’, istituita nel 2024 dall’amministrazione comunale, domenica 28 giugno alle ore 18, vigilia della festa del Santo Patrono San Pietro, il sindaco di Riposto Davide Vasta conferirà, nel Salone comunale del Palazzo di città, due attestati di merito a realtà sportive che, con il loro impegno e i risultati ottenuti sul campo, hanno contribuito a dare lustro alla città.





I riconoscimenti saranno assegnati al Riposto FC, promossa al campionato di Prima Categoria, e alla JTP, per lo storico traguardo della promozione al campionato di Prima Divisione Femminile. Nel corso della cerimonia sarà inoltre conferito l’Onore del Gonfalone della Città di Riposto al maestro Antonino Tomarchio, figura storica del judo cittadino e autentico punto di riferimento per intere generazioni di giovani.





“Abbiamo voluto inserire questi riconoscimenti all’interno della Giornata dei Ripostesi in Italia e nel Mondo perché rappresentano esempi concreti di come il talento, l’impegno e il senso di appartenenza possano contribuire a far crescere e a promuovere il nome della nostra città – dichiara il sindaco Davide Vasta – Il Riposto FC e la JTP hanno raggiunto traguardi importanti che vanno oltre il semplice risultato sportivo. Dietro queste promozioni ci sono sacrifici, passione, programmazione e un forte legame con il territorio. Allo stesso tempo, con l’Onore del Gonfalone rendiamo omaggio a una personalità che ha dedicato la propria vita alla formazione dei giovani attraverso lo sport. Il maestro Antonino Tomarchio rappresenta una pagina importante della storia sportiva e sociale di Riposto e merita la gratitudine dell’intera comunità”.





“Lo sport rappresenta una straordinaria palestra di vita e un importante strumento di crescita sociale – aggiunge l’assessore allo Sport Carmelo D’Urso – Le promozioni conquistate dal Riposto FC e dalla JTP sono il frutto di un lavoro serio e costante che merita di essere valorizzato. Con questi attestati vogliamo riconoscere non soltanto i risultati ottenuti, ma anche il ruolo educativo e aggregativo che queste società svolgono quotidianamente nei confronti dei giovani e dell’intera comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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